В Кремле сочли слова Байдена о Путине оскорблением главы государства

Джо Байден (Фото: Stefani Reynolds / Cnp / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Кремле слова президента США Джо Байдена в адрес российского президента расценивают в первую очередь как оскорбление главы государства, а не лично Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Здесь личное восприятие вторично. Речь идет о заявлении, которое было сделано в адрес главы государства. Это, конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное», — пояснил Песков.

Песков напомнил, что в ответ Путин пожелал Байдену здоровья, и, по его мнению, «достаточно искренне». «Здоровье никому не помешает», — добавил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что российский лидер предложил Байдену вариант диалога, но эта инициатива осталась без ответа со стороны США.