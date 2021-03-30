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В Кремле сочли слова Байдена о Путине оскорблением главы государства

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Stefani Reynolds / Cnp / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Кремле слова президента США Джо Байдена в адрес российского президента расценивают в первую очередь как оскорбление главы государства, а не лично Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Здесь личное восприятие вторично. Речь идет о заявлении, которое было сделано в адрес главы государства. Это, конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное», — пояснил Песков.

Байден ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей
Политика
Джо Байден

Песков напомнил, что в ответ Путин пожелал Байдену здоровья, и, по его мнению, «достаточно искренне». «Здоровье никому не помешает», — добавил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что российский лидер предложил Байдену вариант диалога, но эта инициатива осталась без ответа со стороны США.

Ранее Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC, считает ли он Путина убийцей. После этого Москва вызвала посла России в США Анатолия Антонова для консультаций.

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Путин, комментируя это заявление, сказал, что «без иронии и без шуток» пожелал бы американскому коллеге в ответ здоровья, а также предложил провести видеоконференцию 19 или 22 марта. В Белом доме заявили, что 19 марта разговор состояться не мог, так как Байден был занят. Там напомнили, что президент США в январе уже говорил с Путиным по телефону и «есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал». Однако сам Байден допускал, что «в какой-то момент» вновь проведет переговоры с президентом России.

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