Белый дом исключил встречу Байдена и Ким Чен Ына

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сеуле (Фото: Global Look Press)

Президент США Джозеф Байден не планирует встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

Журналист спросил у Псаки, подразумевает ли подход Байдена в отношениях с КНДР проведение встречи с главой Северной Кореи, как это ранее делал Дональд Трамп.

«Я думаю, его подход будет несколько отличаться. И это (встреча с Ким Чем Ыном. — РБК) не входит в его намерения», — указала Псаки.

В середине марта Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации американского президента сообщал, что США более месяца не могут связаться с руководством КНДР. Агентство указывало, что власти Соединенных Штатов хотят обсудить с Северной Кореей вопрос ее ядерной программы.