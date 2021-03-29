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Белый дом исключил встречу Байдена и Ким Чен Ына

Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сеуле
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сеуле (Фото: Global Look Press)

Президент США Джозеф Байден не планирует встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает Reuters.

Журналист спросил у Псаки, подразумевает ли подход Байдена в отношениях с КНДР проведение встречи с главой Северной Кореи, как это ранее делал Дональд Трамп.

«Я думаю, его подход будет несколько отличаться. И это (встреча с Ким Чем Ыном. — РБК) не входит в его намерения», — указала Псаки.

Южная Корея подтвердила сообщения о пуске ракет КНДР
Политика
Фото:Lee Jin-man / AP

В середине марта Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации американского президента сообщал, что США более месяца не могут связаться с руководством КНДР. Агентство указывало, что власти Соединенных Штатов хотят обсудить с Северной Кореей вопрос ее ядерной программы.

24 марта КНДР провела запуск двух баллистических ракет. Япония, Южная Корея и США осудили эти действия. В КНДР случившееся назвали самообороной — ответом на военные учения, которые в регионе проводили Соединенные Штаты.

Байден тогда заявил, что США ответят на запуск ракет в случае эскалации напряженности. При этом он заявил о готовности вести переговоры в Северной Кореей.

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