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Южная Корея подтвердила сообщения о пуске ракет КНДР

Северная Корея 21 декабря провела тестовый пуск крылатых ракет. Об этом сообщает агентство Younhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) страны.

По данным властей, пуск двух ракет произошел в районе Желтого моря.

Агентству Reuters, в КНШ заявили, что наблюдали за запуском в режиме реального времени.

СМИ узнали о пуске КНДР нескольких ракет
Политика

Ранее о запуске нескольких ракет малой дальности сообщала газета The Washington Post. До этого представители министерства обороны США предупреждали, что разведывательные данные указывают на то, что Северная Корея планирует испытания ракет.

Испытания КНДР газета назвала прямым вызовом со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену.

По данным Reuters, в администрации Байдена почти месяц не могут связаться с КНДР по разным дипломатическим линиям. Источник агентства отмечал, что активный диалог между США и Северной Кореей, по всей видимости, не велся уже более года.

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