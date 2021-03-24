Южная Корея подтвердила сообщения о пуске ракет КНДР

Северная Корея 21 декабря провела тестовый пуск крылатых ракет. Об этом сообщает агентство Younhap со ссылкой на Комитет начальников штабов (КНШ) страны.

По данным властей, пуск двух ракет произошел в районе Желтого моря.

Агентству Reuters, в КНШ заявили, что наблюдали за запуском в режиме реального времени.

Ранее о запуске нескольких ракет малой дальности сообщала газета The Washington Post. До этого представители министерства обороны США предупреждали, что разведывательные данные указывают на то, что Северная Корея планирует испытания ракет.