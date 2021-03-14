Reuters сообщило о провальных попытках Вашингтона связаться с КНДР
США уже почти месяц не могут связаться с Северной Кореей по разным дипломатическим линиям. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник из администрации президента Джо Байдена.
По его словам, Белый дом предпринимал попытки связаться с Пхеньяном по нескольким дипломатическим каналам, в том числе и в Нью-Йорке, с середины февраля. Однако руководство Северной Кореи проигнорировало их.
«На сегодняшний день мы не получили ответа из Пхеньяна», — сказал собеседник агентства.
По данным Reuters администрация Байдена пытается связаться с КНДР для обсуждения северокорейской ядерной программы. Молчание Пхеньяна добавляет озабоченности, в том числе, и в свете предстоящего визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Южную Корею и Японию. Поездка запланирована на следующую неделю.