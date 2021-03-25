Совет безопасности Японии собрался на заседание из-за запуска ракеты КНДР

О запуске ракеты ранее заявило министерство обороны страны. CNN со ссылкой на источник сообщает, что отдельно информацию о запуске получили и американские власти. При этом собеседник агентства говорит о двух выпущенных северокорейских ракетах.

По данным японских властей, ракету запустили в 7.00 по местному времени (1.00 мск). В министерстве обороны страны указывали, что траектория полета не проходит ни над Японией, ни над ее исключительной экономической зоной.