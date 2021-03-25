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Совет безопасности Японии собрался на заседание из-за запуска ракеты КНДР

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга созвал заседание национального Совета безопасности из-за запуска баллистической ракеты Северной Кореей, передает Kyodo News.

Министерство обороны Японии уже назвало запуск ракеты «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию». Действия Северной Кореи осудил также премьер-министр страны.

«Запуск ракеты угрожает миру и безопасности нашей страны и региона, а также нарушает резолюцию ООН», — сказал Суга.

Южная Корея подтвердила сообщения о пуске ракет КНДР
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Фото:Lee Jin-man / AP

Кроме того, экстренное совещание созвало и правительство Южной Кореи, передает YTN.

О запуске ракеты ранее заявило министерство обороны страны. CNN со ссылкой на источник сообщает, что отдельно информацию о запуске получили и американские власти. При этом собеседник агентства говорит о двух выпущенных северокорейских ракетах.

По данным японских властей, ракету запустили в 7.00 по местному времени (1.00 мск). В министерстве обороны страны указывали, что траектория полета не проходит ни над Японией, ни над ее исключительной экономической зоной.

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