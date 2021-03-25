Совет безопасности Японии собрался на заседание из-за запуска ракеты КНДР
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга созвал заседание национального Совета безопасности из-за запуска баллистической ракеты Северной Кореей, передает Kyodo News.
Министерство обороны Японии уже назвало запуск ракеты «серьезной проблемой для всего международного сообщества, включая Японию». Действия Северной Кореи осудил также премьер-министр страны.
«Запуск ракеты угрожает миру и безопасности нашей страны и региона, а также нарушает резолюцию ООН», — сказал Суга.
Кроме того, экстренное совещание созвало и правительство Южной Кореи, передает YTN.