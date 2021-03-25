Байден назвал условие для ответа США на ракетные испытания КНДР

США ответят на запуск КНДР двух баллистических ракет в случае эскалации напряженности, заявил президент Джо Байден в ходе своей первой публичной пресс-конференции в Белом доме после инаугурации.

При этом он выразил готовность к переговорам с Пхеньяном. «Но я также готов к некоторым формам дипломатии, но она должна быть обусловлена денуклеаризацией в качестве конечного результата», — сказал Байден (цитата по The Washington Post).

The Washington Post ранее сообщила, что Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности. Перед этим в Пентагоне предупреждали, что Пхеньян готовится к ракетным испытаниям.

Позже о том, что Северная Корея произвела пуски крылатых ракет, сообщили военные Южной Кореи. В Министерстве обороны Японии заявили, что была запущена одна баллистическая ракета.