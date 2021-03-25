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Байден назвал условие для ответа США на ракетные испытания КНДР

США ответят на запуск КНДР двух баллистических ракет в случае эскалации напряженности, заявил президент Джо Байден в ходе своей первой публичной пресс-конференции в Белом доме после инаугурации.

При этом он выразил готовность к переговорам с Пхеньяном. «Но я также готов к некоторым формам дипломатии, но она должна быть обусловлена денуклеаризацией в качестве конечного результата», — сказал Байден (цитата по The Washington Post).

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Фото:KCNA / Reuters

The Washington Post ранее сообщила, что Северная Корея запустила несколько ракет малой дальности. Перед этим в Пентагоне предупреждали, что Пхеньян готовится к ракетным испытаниям. 

Позже о том, что Северная Корея произвела пуски крылатых ракет, сообщили военные Южной Кореи. В Министерстве обороны Японии заявили, что была запущена одна баллистическая ракета.

После ракетных испытаний КНДР министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что дальневосточные рубежи страны — от Чукотского до Японского морей — надежно защищены зенитными ракетными системами противовоздушной обороны С-300В4 и С-400, а также истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ.

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