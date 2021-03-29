Власти назвали преимущество из-за пропажи Ярославля с купюр

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Ярославль может выиграть от того, что изображение города пропадет с российских купюр номиналом 1 тыс. руб. Об этом РБК заявили в правительстве Ярославской области.

«Даже если Ярославль не будет размещен на новых, модернизированных купюрах, он никуда не пропадет со старых, которые еще долго будут использоваться. Наоборот, наш город даже в какой-то мере выиграет в том случае, если купюры с его изображением со временем станут нумизматической редкостью», — отметил и.о. главы департамента туризма региона Владимир Лысенко.

Он признал, что решение убрать город с банкнот вызывает грусть, при том что Ярославль заслуживает чести быть лицом страны благодаря своей богатейшей истории и «сильнейшей харизме».

Тем не менее Лысенко выразил уверенность, что ни любовь ярославцев к своей малой родине, ни популярность ярославской земли у гостей не станут меньше, оттого что изображение города пропадет с купюр.