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Власти назвали преимущество из-за пропажи Ярославля с купюр

Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС
Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС

Ярославль может выиграть от того, что изображение города пропадет с российских купюр номиналом 1 тыс. руб. Об этом РБК заявили в правительстве Ярославской области.

«Даже если Ярославль не будет размещен на новых, модернизированных купюрах, он никуда не пропадет со старых, которые еще долго будут использоваться. Наоборот, наш город даже в какой-то мере выиграет в том случае, если купюры с его изображением со временем станут нумизматической редкостью», — отметил и.о. главы департамента туризма региона Владимир Лысенко.

Он признал, что решение убрать город с банкнот вызывает грусть, при том что Ярославль заслуживает чести быть лицом страны благодаря своей богатейшей истории и «сильнейшей харизме».

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Тем не менее Лысенко выразил уверенность, что ни любовь ярославцев к своей малой родине, ни популярность ярославской земли у гостей не станут меньше, оттого что изображение города пропадет с купюр.

Зампред Банка России Михаил Алексеев 23 марта объявил, что на российских банкнотах появятся виды новых городов: Красноярск заменят на Новосибирск, Архангельск — на Пятигорск, Ярославль — на Нижний Новгород, а Хабаровск — на Екатеринбург. Остальные города, представленные сейчас на купюрах, останутся на своем месте.

Региональные власти по-разному отреагировали на решение Банка России. Глава Архангельска Дмитрий Морев заявил РБК, что город готов передать эстафету Пятигорску. Мэр Красноярска Сергей Еремин призвал воспринимать решение ЦБ «без печали и уныния». В то же время врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев счел смену изображения Хабаровска на Екатеринбург «большой ошибкой».

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купюры Ярославль новости банкноты
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Дегтярев счел «большой ошибкой» планы убрать Хабаровск с купюр
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В регионах оценили замену городов на купюрах
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