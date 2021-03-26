Дегтярев счел «большой ошибкой» планы убрать Хабаровск с купюр

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Смена изображения Хабаровска на Екатеринбург на пятитысячной российской банкноте будет большой ошибкой. Об этом РБК заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Считаю, что все должно остаться как есть <...>. Если такая купюра уйдет в прошлое, она наверняка станет раритетом в собраниях коллекционеров и навсегда отпечатается ярким мемом в сотнях тысяч фото у моста с банкнотой красного цвета. Жаль, что туристы больше не смогут делать такие снимки и отмечать в соцсетях Хабаровск», — сказал он.

Дегтярев напомнил, что на пятитысячной купюре изображены знаковые достопримечательности Хабаровска: памятник графу Николаю Муравьеву-Амурскому и мост через Амур.

Глава региона добавил, что власти Хабаровского края адресуют вопрос о замене изображения в Банк России, учитывая, что «информация по этому поводу поступает противоречивая».