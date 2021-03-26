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Политика ,  
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Дегтярев счел «большой ошибкой» планы убрать Хабаровск с купюр

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Смена изображения Хабаровска на Екатеринбург на пятитысячной российской банкноте будет большой ошибкой. Об этом РБК заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Считаю, что все должно остаться как есть <...>. Если такая купюра уйдет в прошлое, она наверняка станет раритетом в собраниях коллекционеров и навсегда отпечатается ярким мемом в сотнях тысяч фото у моста с банкнотой красного цвета. Жаль, что туристы больше не смогут делать такие снимки и отмечать в соцсетях Хабаровск», — сказал он.

Дегтярев напомнил, что на пятитысячной купюре изображены знаковые достопримечательности Хабаровска: памятник графу Николаю Муравьеву-Амурскому и мост через Амур.

ЦБ объявил о замене городов на российских банкнотах
Финансы
Фото:Замир Усманов / ТАСС

Глава региона добавил, что власти Хабаровского края адресуют вопрос о замене изображения в Банк России, учитывая, что «информация по этому поводу поступает противоречивая».

Зампред Банка России Михаил Алексеев 23 марта объявил, что на российских банкнотах появятся виды новых городов. Так, Новосибирск придет на смену Красноярску, Архангельск заменят на Пятигорск, Ярославль — на Нижний Новгород, а Хабаровск — на Екатеринбург. Остальные города, представленные сейчас на купюрах, останутся на своем месте. Изменение облика банкнот связано с решением в равной степени представить на них все федеральные округа России.

Глава Архангельска Дмитрий Морев ранее заявил РБК, что город готов передать эстафету Пятигорску. Мэр Красноярска Сергей Еремин, в свою очередь, призвал воспринимать решение ЦБ «без печали и уныния».

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Ранее журналисты задали вопрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, можно ли считать намерение убрать Хабаровск с купюр номиналом 5 тыс. руб. наказанием за протесты, прошедшие в городе.

«Измышления о каких-то эфемерных наказаниях — абсолютно неверный подход», — отметил он, добавив, что ЦБ не должен советоваться с Кремлем при выборе городов для российских банкнот.

В Хабаровске с июля 2020 года до зимы проходили несогласованные акции протеста в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, которого обвинили в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2000-х годах. Фургала задержали и доставили в Москву. Президент России Владимир Путин после ареста снял его с должности в связи с утратой доверия. Экс-губернатор своей вины не признал.

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