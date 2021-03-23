ЦБ объявил о замене городов на российских банкнотах

Виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска исчезнут с российских банкнот, уступив место Новосибирску, Пятигорску, Нижнему Новгороду и Екатеринбургу

Фото: Замир Усманов / ТАСС

На российских банкнотах появятся виды новых городов, рассказал журналистам на онлайн-пресс-конференции по наличному денежному обращению зампред Банка России Михаил Алексеев. По его словам, решение об этом принято в связи с тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет вовсе.

«По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нем город. В новых вариантах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга», — сказал Алексеев.

В настоящее время в обращении в России находятся девять номиналов образца 1997 и 2010 годов, на которых изображены девять разных городов страны: 5 рублей (выпуск прекращен, встречается крайне редко, удельный вес таких банкнот составляет менее 0,5% от общего числа) — Великий Новгород ;

(выпуск прекращен, встречается крайне редко, удельный вес таких банкнот составляет менее 0,5% от общего числа) — ; 10 рублей (после введения монет в 10 руб. встречаются редко, удельный вес — 5%) — Красноярск ;

(после введения монет в 10 руб. встречаются редко, удельный вес — 5%) — ; 50 рублей — Санкт-Петербург;

100 рублей — Москва;

200 рублей — Севастополь;

500 рублей — Архангельск;

1000 рублей — Ярославль;

2000 рублей — Владивосток;

5000 рублей — Хабаровск

Зампред ЦБ пояснил, что Новосибирск придет на смену Красноярску, Архангельск заменит Пятигорск, Ярославль — Нижний Новгород, а Хабаровск — Екатеринбург. Остальные города, представленные сейчас на банкнотах, останутся на своем месте, однако внешний вид этих банкнот также изменится. После модернизации на оборотной стороне всех банкнот появятся изображения достопримечательностей соответствующих федеральных округов, тогда как сейчас на обеих сторонах сторублевой изображены виды Москвы, а банкнот в 50 руб. — виды Санкт-Петербурга.

«Перечень достопримечательностей Москвы и Центрального федерального округа, которые будут изображены на банкноте номиналом 100 руб., уже определен советом директоров Банка России и утвержден вместе с концептуальным дизайном этой банкноты. Мы рассчитываем, что она появится уже в 2022 году», — сказал Алексеев.