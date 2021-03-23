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Финансы ,  
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ЦБ объявил о замене городов на российских банкнотах

Виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска исчезнут с российских банкнот, уступив место Новосибирску, Пятигорску, Нижнему Новгороду и Екатеринбургу
Фото: Замир Усманов / ТАСС
Фото: Замир Усманов / ТАСС

На российских банкнотах появятся виды новых городов, рассказал журналистам на онлайн-пресс-конференции по наличному денежному обращению зампред Банка России Михаил Алексеев. По его словам, решение об этом принято в связи с тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет вовсе.

«По результатам модернизации банкнотного ряда все федеральные округа нашей страны будут в равной степени представлены на банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нем город. В новых вариантах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга», — сказал Алексеев.

В настоящее время в обращении в России находятся девять номиналов образца 1997 и 2010 годов, на которых изображены девять разных городов страны:

  • 5 рублей (выпуск прекращен, встречается крайне редко, удельный вес таких банкнот составляет менее 0,5% от общего числа) — Великий Новгород;
  • 10 рублей (после введения монет в 10 руб. встречаются редко, удельный вес — 5%) — Красноярск;
  • 50 рублей — Санкт-Петербург;
  • 100 рублей — Москва;
  • 200 рублей — Севастополь;
  • 500 рублей — Архангельск;
  • 1000 рублей — Ярославль;
  • 2000 рублей — Владивосток;
  • 5000 рублей — Хабаровск

Зампред ЦБ пояснил, что Новосибирск придет на смену Красноярску, Архангельск заменит Пятигорск, Ярославль — Нижний Новгород, а Хабаровск — Екатеринбург. Остальные города, представленные сейчас на банкнотах, останутся на своем месте, однако внешний вид этих банкнот также изменится. После модернизации на оборотной стороне всех банкнот появятся изображения достопримечательностей соответствующих федеральных округов, тогда как сейчас на обеих сторонах сторублевой изображены виды Москвы, а банкнот в 50 руб. — виды Санкт-Петербурга.

«Перечень достопримечательностей Москвы и Центрального федерального округа, которые будут изображены на банкноте номиналом 100 руб., уже определен советом директоров Банка России и утвержден вместе с концептуальным дизайном этой банкноты. Мы рассчитываем, что она появится уже в 2022 году», — сказал Алексеев.

Международное общество банкнот выбрало самую красивую купюру. Фотогалерея
Фотогалерея 

Выбор достопримечательностей для других банкнот (за исключением 200 руб. и 2000 руб.) еще только предстоит сделать. Для этого Банк России создаст специальные рабочие группы, в которые войдут авторитетные историки и другие эксперты. Решение на основе выработанных ими предложений также примет совет директоров ЦБ.

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«Пока мы не планируем народное голосование, потому что не всегда эта практика эффективна в таком деликатном деле», — пояснил зампред ЦБ.

В последний раз банкнотный ряд обновляли в 2017 году, когда в обращение были выпущены достоинством в 200 руб. и 2 тыс. руб. В марте глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что у регулятора пока нет планов обновления линейки купюр за счет выпуска новой банкноты номиналом в 10 тыс. руб.

Власть и деньги: кто увековечивал себя на купюрах своих стран
Фотогалерея 
<p>На лицевой стороне банкноты в пять угандийских шиллингов, которые были выпущены в 1980-х годах, изображен президент Уганды в 1971&ndash;1979 Дада Уме Иди Амин &mdash; любимый карикатуристами мира диктатор, специально удлинивший свой мундир, чтобы повесить на него побольше наград. Он&nbsp;пришел к власти в результате переворота и прославился жесткой националистической политикой, этническими чистками и геноцидом живущих на территории страны народов. <a href="https://www.theguardian.com/news/2003/aug/18/guardianobituaries">Согласно подсчетам</a>, проведенным после свержения Амина, жертвами его репрессий стали от 300 тыс. до 500 тыс. граждан 19-миллионной Уганды, не менее двух тысяч он убил лично, а некоторых своих жертв&nbsp;съел.</p>

Алексеев также отметил, что новые банкноты достоинством в 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 руб. будут лучше защищены от подделок, сравнявшись по своим характеристикам с новыми банкнотами в 200 руб. и 2000 руб.

«Цветовая гамма будет немного модифицирована, и, естественно, новые банкноты получат новые защитные признаки», — пояснил он.

Выпускаться в обращение новые банкноты будут по очереди на протяжении нескольких лет, так что только к 2035 году большая часть купюр образца 1997 года будет выведена из обращена в силу их обветшания, износа и загрязнения.

Авторы
Евгения Чернышова, Евгений Калюков
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