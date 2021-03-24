Песков призвал не считать замену Хабаровска на купюрах наказанием

Дмитрий Песков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Центробанк не должен советоваться с Кремлем при выборе городов, изображения которых появятся на российских банкнотах. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос о том, можно ли считать намерение убрать Хабаровск с купюр номиналом 5 тыс. руб. наказанием за протесты, прошедшие в городе.

«Измышления о каких-то эфемерных наказаниях — абсолютно неверный подход», — заявил Песков. О том, чем руководствовался ЦБ при выборе того или иного города, надо спрашивать у регулятора, указал он.

Накануне зампред Банка России Михаил Алексеев объявил, что на российских банкнотах появятся виды новых городов, в частности, на смену Хабаровску придет Екатеринбург.

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