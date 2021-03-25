В регионах оценили замену городов на купюрах

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Зампред Банка России Михаил Алексеев на пресс-конференции 23 марта объявил о планах заменить на рублевых купюрах виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска на изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В Архангельске РБК заявили о готовности передать эстафету, а в Новосибирске предложили жителям выбрать, какая местная достопримечательность должна появиться на банкноте.

«Мы, конечно, горды тем, что туристы, гости города и сами архангелогородцы всегда фотографируются на фоне памятника Петру Первому с купюрой в руках. У всех архангелогородцев, наверное, есть такая фотография на память. Но мы передаем Пятигорску эстафету, — сообщил РБК глава Архангельска Дмитрий Морев. — В то же время, если появится купюра в 10 000 рублей, а такой вопрос обсуждается, мы будем не против, если на нем появится изображение Архангельска, знаковых мест города».

В Новосибирске инициативу изобразить виды города на банкноте поддержали и выразили надежду, что это поможет увеличить его туристическую привлекательность.