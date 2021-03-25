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В регионах оценили замену городов на купюрах

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Зампред Банка России Михаил Алексеев на пресс-конференции 23 марта объявил о планах заменить на рублевых купюрах виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска на изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В Архангельске РБК заявили о готовности передать эстафету, а в Новосибирске предложили жителям выбрать, какая местная достопримечательность должна появиться на банкноте.

«Мы, конечно, горды тем, что туристы, гости города и сами архангелогородцы всегда фотографируются на фоне памятника Петру Первому с купюрой в руках. У всех архангелогородцев, наверное, есть такая фотография на память. Но мы передаем Пятигорску эстафету, — сообщил РБК глава Архангельска Дмитрий Морев. — В то же время, если появится купюра в 10 000 рублей, а такой вопрос обсуждается, мы будем не против, если на нем появится изображение Архангельска, знаковых мест города».

В Новосибирске инициативу изобразить виды города на банкноте поддержали и выразили надежду, что это поможет увеличить его туристическую привлекательность.

ЦБ объявил о замене городов на российских банкнотах
Финансы
Фото:Замир Усманов / ТАСС

«Мы не имеем никакой информации, что именно собирается напечатать на купюре ЦБ. Нас в этом плане никак не информируют. <…> Конечно, нас заботит, чтобы город стал более привлекательным в туристическом плане, чтобы показать его с наиболее хорошей стороны. Чтобы он был интересен, популярен как у нас в стране, так и за рубежом», — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он обратился к новосибирцам с вопросом, какие достопримечательности города они хотели бы видеть на купюре.

Выбор Пятигорска в качестве кандидата на публикацию на банкнотах губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в беседе с РБК назвал логичной. «Впервые в истории на российских банкнотах может появиться Ставропольский край. Поэтому и лично я, и многие земляки, уверен, эту инициативу поддерживаем. Считаю логичным то, что кандидатом стал Пятигорск — один из знаменитых городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, — пояснил он. — У этого уголка Ставрополья замечательная история, которая тесно связана с именами классиков российской литературы, музыкального, изобразительного искусства, известных ученых, полководцев и государственных деятелей». По словам главы региона, публикация видов Ставрополья на банкнотах позволит чаще вспоминать об этом, что исторически справедливо.

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«Осталось только определиться с тем, какой именно будет объект. «Россия сильна своими регионами», — считаю, что новая концепция оформления банкнот лишь подтверждает справедливость этих слов», — заключил Владимиров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не считать решение о замене видов городов на купюрах наказанием. «Измышления о каких-то эфемерных наказаниях — абсолютно неверный подход. Чем руководствовался ЦБ при выборе того или иного города, надо спрашивать у самого регулятора», — объяснил он.

новости деньги Новосибирск Ставрополь Пятигорск новые купюры Архангельск
Материалы по теме
Песков призвал не считать замену Хабаровска на купюрах наказанием
Финансы
Нижегородские власти выразили готовность помочь выбрать объект для купюры
Общество
ЦБ объявил о замене городов на российских банкнотах
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