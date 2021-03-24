Мэр Красноярска посоветовал не унывать из-за смены городов на купюрах

Мэр Красноярска Сергей Еремин призвал жителей не унывать из-за решения Центробанка убрать с десятирублевой банкноты изображение Красноярска. Об этом он написал в Instagram.

«Предлагаю известие о ротации городов на купюрах воспринимать без печали и уныния, ведь далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны, а Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике», — отметил Еремин.

Он добавил, что теперь старые купюры с изображением Красноярска «станут настоящей реликвией».

Также мэр предложил регулярно менять города на банкнотах, например, каждые 20 лет.