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Финансы ,  
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Мэр Красноярска посоветовал не унывать из-за смены городов на купюрах

Мэр Красноярска Сергей Еремин призвал жителей не унывать из-за решения Центробанка убрать с десятирублевой банкноты изображение Красноярска. Об этом он написал в Instagram.

«Предлагаю известие о ротации городов на купюрах воспринимать без печали и уныния, ведь далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны, а Красноярск навсегда останется в мировой нумизматике», — отметил Еремин.

Он добавил, что теперь старые купюры с изображением Красноярска «станут настоящей реликвией».

Также мэр предложил регулярно менять города на банкнотах, например, каждые 20 лет.

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Накануне зампред Банка России Михаил Алексеев объявил, что на российских банкнотах появятся виды новых городов. Он объяснил это тем, что на нынешних купюрах представлены города лишь пяти федеральных округов, в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов там нет.

По словам Алексеева, на смену Красноярску придет Новосибирск, Архангельск заменит Пятигорск, Ярославль — Нижний Новгород, а Хабаровск — Екатеринбург. Остальные города, представленные сейчас на банкнотах, останутся на своем месте, однако внешний вид этих банкнот также изменится. Кроме того, на оборотной стороне всех банкнот появятся изображения достопримечательностей соответствующих федеральных округов, в то время как сейчас на обеих сторонах сторублевой купюры изображены виды Москвы, а банкнот в 50 руб. — виды Санкт-Петербурга.

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Сейчас на десятирублевой банкноте изображены объекты из Красноярска: Коммунальный мост через Енисей, часовня Параскевы Пятницы и Красноярская ГЭС. После введения монет в 10 руб. банкноты такого номинала встречаются редко, их удельный вес составляет 5%.

Красноярск новые купюры Сергей Еремин
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