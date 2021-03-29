Песков сообщил об отсутствии приглашений для иностранцев на парад Победы

Фото: Екатерина Шлюшенкова / РБК

Иностранных гостей пока не приглашали на парад в честь Дня Победы, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По-моему, иностранцев пока не приглашали. Об этом речи не шло», — цитирует его «Интерфакс». По словам Пескова, ему неизвестно о подготовке приглашений для иностранцев.

Представитель Кремля указал, что сам парад будет проведен, также готовится шествие «Бессмертного полка». «Всегда сейчас надо делать сноску все-таки на санитарные наши власти. Динамику пока можно с осторожным оптимизмом констатировать», — отметил он.

Ранее три близких к администрации президента источника РБК сообщали, что к 9 мая московские власти планируют снять ограничения на проведение массовых мероприятий, которые были введены из-за пандемии COVID-19. В итоге шествие «Бессмертного полка» 9 мая намерены провести в очном формате.