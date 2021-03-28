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Президент Египта поручил разгрузить перекрывшее Суэцкий канал судно

В администрации канала заявили, что ситуация с освобождением судна несколько улучшилась, сейчас на месте работают 14 буксиров
Фото: Satellogic / Reuters
Фото: Satellogic / Reuters

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал поручение начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given, который 23 марта перекрыл Суэцкий канал. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа.

Рабиа отметил, что ситуация с севшим на мель судном улучшилась по сравнению с предыдущими днями. В частности, его удалось сдвинуть на четыре метра.

«Мы поделили смены: 12 часов для земснарядов и 12 часов для буксиров, потому что из-за прилива буксиры не всегда могут работать», — сообщил Рабиа, добавив, что в настоящее время задействовано 14 буксиров.

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Фото:dpa / Global Look Press

400-метровый контейнеровоз Ever Given, зафрахтованный компанией Evergreen, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала, в шести морских милях от его южного входа, во вторник, 23 марта. Судно перегородило водную артерию, полностью заблокировав судоходство. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.

Однако 27 марта Рабиа заявил, что погода не была основной причиной, по которой корабль сел на мель. Он подчеркнул, что к случившемуся может быть причастна техническая неисправность.

Из-за инцидента у входов в Суэцкий канал скопилось более 300 судов, ожидающих освобождения артерии, являющейся главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оцениваются более чем в $10 млрд. Часть кораблей уже выдвинулась в обход Африки.

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Суперконтейнеровоз &laquo;Ever Given&raquo;<br /> &nbsp;

Изначально специалисты планировали освободить канал за пару дней, однако работы могут затянуться на недели.

Evergreen сообщила, что новая попытка снять судно с мели состоится 28 марта. Вокруг контейнеровоза уже убрали около 20 тыс. т песка, удалось освободить корму, заработали винты и руль корабля.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
Египет Суэцкий канал судно контейнеровоз Evergreen
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