Президент Египта поручил разгрузить перекрывшее Суэцкий канал судно

В администрации канала заявили, что ситуация с освобождением судна несколько улучшилась, сейчас на месте работают 14 буксиров

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дал поручение начать подготовку к разгрузке контейнеровоза Ever Given, который 23 марта перекрыл Суэцкий канал. Об этом сообщает телеканал Al Arabia со ссылкой на главу администрации канала Усаму Рабиа.

Рабиа отметил, что ситуация с севшим на мель судном улучшилась по сравнению с предыдущими днями. В частности, его удалось сдвинуть на четыре метра.

«Мы поделили смены: 12 часов для земснарядов и 12 часов для буксиров, потому что из-за прилива буксиры не всегда могут работать», — сообщил Рабиа, добавив, что в настоящее время задействовано 14 буксиров.

400-метровый контейнеровоз Ever Given, зафрахтованный компанией Evergreen, сел на мель в самой узкой части Суэцкого канала, в шести морских милях от его южного входа, во вторник, 23 марта. Судно перегородило водную артерию, полностью заблокировав судоходство. Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса.