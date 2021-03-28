Правозащитники сообщили о состоянии Навального после жалоб на боль в ноге

Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили оппозиционера Алексея Навального в колонии после жалоб на здоровье, сообщается на сайте Общественной палаты России.

«Получив информацию из СМИ и социальных сетей об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального и якобы претензиях на его медицинское обслуживание в ИК-2, члены ОНК Владимирской области приняли решение в очередной раз посетить учреждение и встретиться с ним лично», — говорится в сообщении.

По словам главы ОНК Вячеслава Куликова, Навальный рассказал, что у него болит нога и ему нужны уколы, чтобы снять боль. Куликов сообщил, что оппозиционер может самостоятельно ходить.

Правозащитники проверили медицинскую документацию, заявка от Навального на препарат «Диклофенак» для инъекций была принята, сказал он. «Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование», — добавил Куликов.