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Правозащитники сообщили о состоянии Навального после жалоб на боль в ноге

Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный
Исправительная колония №2 в городе Покрове Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили оппозиционера Алексея Навального в колонии после жалоб на здоровье, сообщается на сайте Общественной палаты России.

«Получив информацию из СМИ и социальных сетей об ухудшении состояния здоровья Алексея Навального и якобы претензиях на его медицинское обслуживание в ИК-2, члены ОНК Владимирской области приняли решение в очередной раз посетить учреждение и встретиться с ним лично», — говорится в сообщении.

По словам главы ОНК Вячеслава Куликова, Навальный рассказал, что у него болит нога и ему нужны уколы, чтобы снять боль. Куликов сообщил, что оппозиционер может самостоятельно ходить.

Правозащитники проверили медицинскую документацию, заявка от Навального на препарат «Диклофенак» для инъекций была принята, сказал он. «Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование», — добавил Куликов.

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Исправительная колония № 2 в Покрове

В конце марта Навальный пожаловался на сильные боли в спине. Кроме того, он рассказал, что его нога «потеряла чувствительность». Ранее адвокат Ольга Михайлова сообщила, что оппозиционер страдает от сильных болей в спине и правой ноге. По ее словам, у него «голень отнимается, нога практически недееспособна». Самочувствие заключенного она назвала «крайне неблагополучным». «Вчера его возили в гражданскую больницу и провели МРТ, диагноз не сообщили и не сказали, какое лечение применять», — рассказала защитник.

В управлении ФСИН по Владимирской области сообщали, что врачи осмотрели Навального 24 марта, его состояние оценили как «стабильное, удовлетворительное».

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Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила его в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и потребовала заменить ему условный срок на реальный. В начале февраля Симоновский суд удовлетворил требование ФСИН, отправив оппозиционера в колонию на два года и восемь месяцев. Затем Мосгорсуд сократил этот срок на полтора месяца.

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