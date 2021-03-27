Бывший адвокат Ефремова ответил на данные о найденных у него нарушениях

Андрей Алешкин (Фото: AleshkinDeputat / Twitter)

Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга выявила нарушения этики и закона об адвокатуре в работе экс-адвоката осужденного актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.

«Дело передано в совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга для рассмотрения заключения комиссии», — добавил собеседник агентства.

Алешкин рассказал РБК, что он не присутствовал при рассмотрении его дисциплинарного дела в связи с болезнью.

«Комиссия прошла, но, поскольку я на больничном и оправдательный документ им направлял, мне странно, что они вообще рассмотрели этот вопрос без меня», — отметил он.

По словам адвоката, в формулировках комиссии не было претензий, предъявленных Михаилом Ефремовым. Вместо этого, по его словам, у комиссии вызвал сомнение гонорар в 10 руб., а также то, что он, с их точки зрения, ввел в заблуждение доверителей. Алешкин подчеркнул, что в адвокатскую палату были предоставлены документы с опровержением, однако они не оказали влияния на решение комиссии.