В отношении экс-адвоката Ефремова завели дисциплинарное дело
Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила дисциплинарное производство в отношении бывшего адвоката осужденного актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина. Об этом сообщил РБК сам Алешкин.
«Дисциплинарное производство возбуждено, рассмотрение назначено на 25 число», — сказал Алешкин.
Как сообщает ТАСС, ранее Ефремов подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату, в которых он обвинил Алешкина в самопиаре и нарушении договоренностей о «тишине в СМИ». Актер посчитал, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации и действовал против его интересов.
Также, по мнению Ефремова, Алешкин убедил его в том, что будет заниматься только вопросом помилования. При этом на участие в кассационной инстанции актер его не уполномочивал, а договор подписал, не читая. Поэтому Ефремов полагает, что договор заключен обманным путем, и отзывает свою подпись под ним.