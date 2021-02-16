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Авария с участием Ефремова ,  
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В отношении экс-адвоката Ефремова завели дисциплинарное дело

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Адвокатская палата Санкт-Петербурга возбудила дисциплинарное производство в отношении бывшего адвоката осужденного актера Михаила Ефремова Андрея Алешкина. Об этом сообщил РБК сам Алешкин.

«Дисциплинарное производство возбуждено, рассмотрение назначено на 25 число», — сказал Алешкин.

Как сообщает ТАСС, ранее Ефремов подал две жалобы в Главное управление Минюста по Санкт-Петербургу и адвокатскую палату, в которых он обвинил Алешкина в самопиаре и нарушении договоренностей о «тишине в СМИ». Актер посчитал, что адвокат своими высказываниями наносил вред его репутации и действовал против его интересов.

Также, по мнению Ефремова, Алешкин убедил его в том, что будет заниматься только вопросом помилования. При этом на участие в кассационной инстанции актер его не уполномочивал, а договор подписал, не читая. Поэтому Ефремов полагает, что договор заключен обманным путем, и отзывает свою подпись под ним.

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Михаил Ефремов

Сам Алешкин в разговоре с РБК назвал позицию доверителя «бессмысленной» и предположил, что на его решение кто-то повлиял. По его словам, возбуждение дисциплинарного производства «может быть связано с личной позицией, некой местью» и «упущенной выгодой».

Также, по словам Алешкина, для него оказалось неожиданностью то, что его «обвиняют в том, что написано на бумаге».

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«Позиция в той части, что «я подписал не читая», — доверителю не десять лет. Ему надо понимать, что это договор, соглашение, и если бы можно было просто так отзывать его, наверное, у нас все сделки «полетели» бы», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга.

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Михаил Ефремов во время оглашения приговора в Пресненском районном суде

Алешкин был нанят для Ефремова Никитой Джигурдой. В октябре он заявил самоотвод в суде по делу актера из-за разногласий между защитниками. Также защитник говорил ТАСС, что его заподозрили в сговоре с адвокатом потерпевшей стороны, Александром Добровинским. Позднее актер отказался от его услуг.

Алешкин стал третьим адвокатом, участвовавшим в деле Ефремова, в отношении которого возбудили дисциплинарное дело. Ранее защитники Александр Добровинский и Эльман Пашаев лишились адвокатского статуса.

Ефремов попал в ДТП 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате аварии погиб водитель автофургона Сергей Захаров. В сентябре актер получил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, позже ему снизили срок наказания до 7,5 года.

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