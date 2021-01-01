Ефремов снова отказался от услуг одного из своих адвокатов

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП с центре Москвы со смертельным исходом, во второй раз отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алешкина. Об этом адвокат сообщил в беседе с ТАСС.

«Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремов», — сказал Алешкин.

По его словам, семья актера больше не хочет чувствовать внимания со стороны прессы. Адвокат также подтвердил информацию о том, что он больше не работает над кассационной жалобой (одна из процессуальных форм обжалования не вступивших в законную силу приговоров ред. — РБК), однако он не исключил, что все ее тезисы будут использованы другими адвокатами по делу.

«Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной по делу Ефремова. С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю. Над жалобой более не работаю», — добавил Алешкин.

В настоящее время услуги адвокатов для Ефремова продолжают оказывать Владимир Васильев, Петр Хархорин и Роман Филиппов.