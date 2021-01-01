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Авария с участием Ефремова ,  
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Ефремов снова отказался от услуг одного из своих адвокатов

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником ДТП с центре Москвы со смертельным исходом, во второй раз отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алешкина. Об этом адвокат сообщил в беседе с ТАСС.

«Адвокатская палата Санкт-Петербурга уведомила о расторжении соглашения со мной со стороны Ефремов», — сказал Алешкин.

По его словам, семья актера больше не хочет чувствовать внимания со стороны прессы. Адвокат также подтвердил информацию о том, что он больше не работает над кассационной жалобой (одна из процессуальных форм обжалования не вступивших в законную силу приговоров ред. — РБК), однако он не исключил, что все ее тезисы будут использованы другими адвокатами по делу.

«Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной по делу Ефремова. С Михаилом Олеговичем я более не сотрудничаю. Над жалобой более не работаю», — добавил Алешкин.

В настоящее время услуги адвокатов для Ефремова продолжают оказывать Владимир Васильев, Петр Хархорин и Роман Филиппов.

В августе Ефремов отказался от услуг других своих двух адвокатов — Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской.

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ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина «Деликатеска.ру» из Рязанской области Сергей Захаров. На следующий день Захаров умер в больнице. Вдова, сын и брат покойного были признаны потерпевшими по делу.

Как установила судмедэкспертиза, в момент аварии Ефремов был в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима по уголовному делу об аварии со смертельным исходом. Суд признал актера виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России).

В октябре Мосгорсуд сократил Ефремову срок до 7,5 года.

В ноябре Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области. До этапирования в колонию артист находился в СИЗО № 5, более известном как «Водник» в Москве. 

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