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Нанятый Джигурдой адвокат Ефремова объяснил отказ артиста от его услуг

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда)

Вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин заявил самоотвод в суде по делу актера Михаила Ефремова из-за разногласий между защитниками. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда с процесса по аппеляционной жалобе на приговор актеру.

«А раз есть разногласия у адвокатов защиты, то я решил заявить самоотвод. Я согласовал свое решение с Ефремовым и объявил об этом в начале суда. Выслушав мнение сторон, суд удовлетворил мое ходатайство», — сказал Алешкин.

Он также добавил, что надеется на снижение срока Ефремову.

Ефремов заявил отвод Алешкину в начале заседания, на котором рассматривается апелляция на приговор Ефремову. Он вошел в процесс последним и был нанят для актера, как он ранее сам рассказал корреспонденту РБК, Никитой Джигурдой. Ранее сам защитник говорил ТАСС, что его заподозрили в сговоре с адвокатом потерпевшей стороны, Александром Добровинским.

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Михаил Ефремов

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Автомобиль актера на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada Granta. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, скончался на следующий день в больнице. Позже экспертиза установила, что за рулем Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября суд признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК), и приговорил актера к восьми годам тюрьмы.

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