Пропавшего в Хибинах лыжника нашли мертвым

Лыжника, пропавшего в горах под Кировском Мурманской области, обнаружили мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России.

«Он погиб. Его нашли, спустили с горы», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в главном управлении МЧС по Мурманской области сообщили, что спасатели выехали в район горы Айкуайвенчорр на поиски пропавшего лыжника. В ведомстве предполагали, что он упал со склона. По данным МЧС, пропавший отправился в лыжный поход в группе из трех человек.

Ранее в Хибинах в результате схода лавины погибла девочка 2008 года рождения. Она находилась в горах в составе туристической группы, сформированной молодежной общественной организацией спортивного туризма и экстремальных видов спорта СКИФ. Группа готовилась к участию во Всероссийской зимней «Туриаде 2021».