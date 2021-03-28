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Спасатели начали поиски пропавшего в Хибинах лыжника

Спасатели начали поиски лыжника, который, возможно, упал со склона в Хибинах. Об этом говорится на сайте главного управления МЧС по Мурманской области.

По данным ведомства, группа в составе троих человек совершала лыжный поход, во время которого один лыжник пропал. В МЧС допустили, что он упал со склона.

«В настоящее время спасателями проверяется маршрут следования группы и проводятся поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели выехали в район горы Айкуайвенчорр, отметили в ГУ МЧС.

Суд арестовал руководителя тургруппы в Хибинах после гибели девочки
Общество
Фото:СУ СК России по Мурманской области

Ранее в Хибинах в результате схода лавины погибла девочка 2008 года рождения, которая входила в состав организованной тургруппы из Санкт-Петербурга. В МЧС уточняли, что в группе находились 16 человек, из них 13 — несовершеннолетние.

О состоянии девочки поступали противоречивые сведения: сначала в Следственном комитете заявили, что она погибла, однако затем власти сообщили, что она выжила. Позже медики констатировали смерть подростка.

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По факту смерти ребенка возбудили два уголовных дела: по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) и по ч. 2 ст. 293 УК (халатность). Руководителя туристической группы задержали, суд арестовал его на 30 суток.

МЧС Мурманская область лыжник
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