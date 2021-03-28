Спасатели начали поиски пропавшего в Хибинах лыжника

Спасатели начали поиски лыжника, который, возможно, упал со склона в Хибинах. Об этом говорится на сайте главного управления МЧС по Мурманской области.

По данным ведомства, группа в составе троих человек совершала лыжный поход, во время которого один лыжник пропал. В МЧС допустили, что он упал со склона.

«В настоящее время спасателями проверяется маршрут следования группы и проводятся поисково-спасательные работы», — говорится в сообщении ведомства.

Спасатели выехали в район горы Айкуайвенчорр, отметили в ГУ МЧС.