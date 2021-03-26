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Политика ,  
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Первый президент Украины назвал условие возобновления подачи воды в Крым

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Бывший президент Украины и глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал гуманитарную катастрофу в Крыму необходимым условием, чтобы возобновить подачу воду с территории Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дом».

«Вопрос о воде отдельно может быть рассмотрен в случае гуманитарной катастрофы, а не в плане «дай воду, потому что этого хочет Россия», — сказал Кравчук.

По словам экс-президента, он считает, что любая страна, которая оккупировала территории, должна нести полную ответственность за жизнь и состояние людей на этой территории. Украина считает Крым оккупированной территорией.

Кравчук добавил, что Украина не должна идти на уступки в отношении подачи воды.

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Полуостров испытывает проблемы с поставками пресной воды с 2017 года, после того как украинские власти построили дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение.

В Симферополе и других городах полуострова были введены графики ограничения подачи воды, которые объяснялись обмелением снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского.

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Президент России Владимир Путин сообщил в конце 2020 года, что большие запасы пресной воды могут располагаться под Азовским морем рядом с республикой. Путин отмечал, что местные власти предлагают частично опреснять морскую воду для нужд крымчан, однако только таким методом проблему решить не получится.

Леонид Кравчук Крым вода Украина
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