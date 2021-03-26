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Пандемия коронавируса ,  
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Германия разрешила въезд только с отрицательным тестом на коронавирус

Фото: Sammy Minkoff / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Sammy Minkoff / imago-images.de / Global Look Press

В Германии в начале следующей недели вступит в силу обязательное требование об отрицательном тесте на COVID-19 для всех прилетающих в страну. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан на пресс-конференции в Берлине.

«Для авиаперелетов из-за рубежа в Германию необходимо предоставить отрицательный результат теста [на коронавирус]», — отметил он.

Шпан пояснил, что эта мера предосторожности необходима, чтобы избежать распространения коронавируса в период пасхальных каникул. По его словам, мера вступит в силу с 00:00 вторника, 30 марта, передает WDR.

Меркель назвала карантин в Германии на Пасху ошибкой и попросила прощения
Общество
Ангела Меркель

Власти Германии 23 марта заявили об ужесточении коронавирусных ограничений в Пасхальную неделю и о намерении запретить собираться группами более чем по пять человек, даже в кругу семьи. Однако на следующий день канцлер Германии Ангела Меркель назвала планы объявить локдаун во время христианской Пасхи ошибкой и попросила прощения у граждан, отменив введение локдауна.

Католики отмечают Пасху 4 апреля, праздники проходят в период с 1 по 5 апреля.

Ранее стало известно, что Россия с 1 апреля возобновит авиационное сообщение с Германией. Так, самолеты из Москвы во Франкфурт-на-Майне будут летать три-пять раз в неделю, а в Берлин — пять раз в неделю. По три раза в неделю будут осуществляться перелеты между Санкт-Петербургом и Франкфуртом-на-Майне.

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Сейчас границы Евросоюза закрыты для российских граждан. Как отмечал директор OnlineTur.ru Игорь Блинов, по Европе перемещаются в основном россияне, имеющие двойное гражданство или вид на жительство и постоянно проживающие в ЕС.

Тем не менее Греция с 14 мая планирует снять ограничения для отдыхающих из России — на данный момент в Грецию могут въезжать не более 500 российских туристов в неделю. Ранее Кипр сообщил, что с 1 апреля планирует открыть свои границы для всех туристов из России при условии отрицательных анализов на коронавирус.

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