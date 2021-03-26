Германия разрешила въезд только с отрицательным тестом на коронавирус

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В Германии в начале следующей недели вступит в силу обязательное требование об отрицательном тесте на COVID-19 для всех прилетающих в страну. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан на пресс-конференции в Берлине.

«Для авиаперелетов из-за рубежа в Германию необходимо предоставить отрицательный результат теста [на коронавирус]», — отметил он.

Шпан пояснил, что эта мера предосторожности необходима, чтобы избежать распространения коронавируса в период пасхальных каникул. По его словам, мера вступит в силу с 00:00 вторника, 30 марта, передает WDR.

Власти Германии 23 марта заявили об ужесточении коронавирусных ограничений в Пасхальную неделю и о намерении запретить собираться группами более чем по пять человек, даже в кругу семьи. Однако на следующий день канцлер Германии Ангела Меркель назвала планы объявить локдаун во время христианской Пасхи ошибкой и попросила прощения у граждан, отменив введение локдауна.