Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
МИД заявил о готовности к честному диалогу с Германией о Навальном Политика, 15:52 Московские вузы начали частично переходить на удаленку Общество, 15:50 Девять базовых практик биохакинга для обычного человека РБК Стиль и СберПервый, 15:44 Число заразившихся COVID-19 игроков в новом клубе Шомудорова достигло 17 Спорт, 15:31 Посол ЕС сообщил об отсутствии перспективы открытия границы для россиян Общество, 15:22 ВВС исключили влияние самолета с сыном командующего на крушение АН-26 Общество, 15:06 Архитектурная премьера города: «Titul на Серебрянической» РБК и Titul, 14:55 Теннисист Рублев впервые вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос» Спорт, 14:53 Ротшильды потребовали у Вены захваченное нацистами имущество на €110 млн Общество, 14:51 СК начал проверку после гибели морских животных на Камчатке Общество, 14:50 Нереальные деньги и честный Netflix: РБК Pro выбрал лучшие книги сентября Pro, 14:47 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 14:06 Искупаться в марсианских озерах: дайджест футурологии Футурология, 14:00  У тренера баскетбольной «Барселоны» нашли COVID-19 после матча с ЦСКА Спорт, 13:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

Посол ЕС сообщил об отсутствии перспективы открытия границы для россиян

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На данный момент невозможно говорить о перспективах открытия границ Евросоюза для российских граждан в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, передает «Интерфакс».

«Пока мы видим растущее число заболевших коронавирусом, очень сложно ответить на такой вопрос. Мы видим рост как в России, так и в Европе», — отметил он.

По его мнению, вряд ли границы будут открыты в ближайшее время. Он добавил, что к концу октября, возможно, ситуация будет яснее.

В России за сутки от коронавируса умерли 174 человека
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за последние 24 часа коронавирусом заболели 9859 человек. В последний раз больше заболевших было 15 мая. Тогда зафиксировали 10 589 случаев заражения.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ранее в МИД России сообщили, что пока рано говорить о конкретных датах возобновления авиасообщения России с популярными у туристов европейскими странами.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

В начале августа совет Евросоюза снова обновил список стран, для которых разрешен въезд на территорию ЕС во время пандемии коронавируса. Россия в него не попала.

границы ЕС посол
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 3 октября
Общество
В Москве выявили максимум больных COVID-19 с середины мая
Общество
Мишустин снял ограничения на пересечение границы для ухода за больными
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter