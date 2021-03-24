Меркель назвала карантин в Германии на Пасху ошибкой и попросила прощения

Накануне власти Германии решили ужесточить коронавирусные ограничения на Пасхальную неделю и запретить собираться группами более чем по пять человек, даже в кругу семьи. Сегодня Меркель признала, что это была ошибка

Ангела Меркель (Фото: Stefanie Loos / Reuters)

Планы объявить локдаун в Германии во время христианской Пасхи были ошибкой, власти не будут этого делать. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Bloomberg.

«Говоря откровенно, это ошибка целиком и полностью моя, и я несу за нее полную ответственность. Я глубоко сожалею и прошу всех граждан простить меня», — сказала Меркель.

Решение о продлении карантина в Германии было принято 23 марта после продолжавшегося более 11 часов совещания между канцлером и властями федеральных земель. Ограничительные меры будут включать частичное закрытие непродовольственных магазинов, а также отелей, ресторанов, спортзалов и досуговых заведений. Также власти призвали граждан отказаться от поездок внутри и за пределами страны. Локдаун в Германии начался в декабре 2020 года.

Ограничения на Пасху (ее католики отмечают 4 апреля, праздники проходят с 1 по 5 апреля) были ужесточены. В этот период должны были быть закрыты все магазины, кроме продуктовых, частные собрания должны были быть ограничены одним домохозяйством и максимум пятью лицами, публичные собрания запрещены.