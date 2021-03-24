Кипр назвал дату открытия границ для всех россиян

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Кипр с 1 апреля откроет свои границы для всех туристов из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного комитета по туризму страны.

«Пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина», — отметили в пресс-службе.

При этом детям, не достигшим 12 лет, не нужно будет предъявлять результаты тестов.

РБК направил запрос в посольство России на Кипре и посольство Кипра в России.