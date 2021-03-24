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Пандемия коронавируса ,  
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Кипр назвал дату открытия границ для всех россиян

Фото: Petros Karadjias / AP
Фото: Petros Karadjias / AP

Кипр с 1 апреля откроет свои границы для всех туристов из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственного комитета по туризму страны.

«Пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина», — отметили в пресс-службе.

При этом детям, не достигшим 12 лет, не нужно будет предъявлять результаты тестов.

Кипр отложил открытие границ для российских туристов
Общество
Фото:Yiannis Kourtoglou / Reuters

РБК направил запрос в посольство России на Кипре и посольство Кипра в России.

В ноябре прошлого года «Аэрофлот» возобновил регулярное авиасообщение с Кипром. Сейчас въезд в эту страну разрешен только отдельным категориям людей. Пересечь границу могут только граждане Кипра, а также россияне с видом на жительство или имеющие в стране родственников.

Ранее Кипр планировал открыть въезд для туристов из 56 стран, в том числе России, с 1 марта. Туристов предполагалось разделить на три группы в соответствии с ситуацией по заболеваемости коронавирусом в странах. В зеленую группу должны были войти страны ЕС, в оранжевую — государства Европейской экономической зоны, Великобритания и Швейцария, а в красную — остальные страны из списка, в том числе Россия. Пассажирам из стран красной группы нужно было бы пройти тестирование на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до посадки и сразу после прибытия.

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В феврале власти Кипра решили отложить открытие въезда в страну для российских туристов до 1 апреля. Тогда в российском посольстве на Кипре сообщили, что Минздрав страны будет каждую неделю пересматривать категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Кипр коронавирус туризм новости
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Кипр отложил открытие границ для российских туристов
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Власти Кипра сообщили детали для въезда туристов из России с 1 марта
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Кипр назвал условия для въезда туристов без карантина
Общество
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