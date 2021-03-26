Кремль исключил героизацию образа Навального после вынесения срока ему

Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, не ведет к героизации его образа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистов, не кажется ли Кремлю, что все ведет к героизации образа Навального, он ответил: «Нет, не кажется».

Песков также назвал абсурдными какие-либо санкционные намерения зарубежных стран в связи с «одним из российских заключенных».

Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года сразу после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за того, что оппозиционер не отмечался после выписки из немецкой клиники. Симоновский суд 2 февраля удовлетворил ходатайство, отправив оппозиционера в колонию на два года и восемь месяцев. Позднее Мосгорсуд сократил этот срок на полтора месяца.