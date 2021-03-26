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Дело Навального ,  
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Кремль исключил героизацию образа Навального после вынесения срока ему

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Павел Головкин / AP)

Ситуация вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии во Владимирской области, не ведет к героизации его образа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистов, не кажется ли Кремлю, что все ведет к героизации образа Навального, он ответил: «Нет, не кажется».

Песков также назвал абсурдными какие-либо санкционные намерения зарубежных стран в связи с «одним из российских заключенных».

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Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года сразу после возвращения в Россию из Германии, где он с августа проходил лечение после отравления. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) потребовала заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный из-за того, что оппозиционер не отмечался после выписки из немецкой клиники. Симоновский суд 2 февраля удовлетворил ходатайство, отправив оппозиционера в колонию на два года и восемь месяцев. Позднее Мосгорсуд сократил этот срок на полтора месяца.

Адвокат Навального Ольга Михайлова 24 марта сообщила, что у него возникли проблемы со здоровьем. По ее словам, у оппозиционера появились сильные боли в позвоночнике и ноге. ФСИН по Владимирской области передала, что врачи осмотрели заключенного и оценивают состояние Навального как «стабильное, удовлетворительное».

Позднее Михайлова рассказала РБК, что 23 марта Навального, вероятно, вывозили из колонии в больницу, где ему, по его словам, сделали МРТ. Однако результатов МРТ ему не сообщили, диагноз не сообщили, лечение оставлено то же — две таблетки ибупрофена, отметила адвокат.

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Защита оппозиционера намерена добиваться его перевода в «адекватные условия», где, по ее словам, ему устраивают «пыточные условия».

Сам Навальный 25 марта написал заявления на имя генпрокурора России Игоря Краснова и директора ФСИН Александра Калашникова с требованием проверить действия сотрудников ФСИН из-за систематических отказов ему в медицинской помощи. Он добавил, что сотрудники колонии также применяют к нему «пытки бессонницей».

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