Рособрнадзор назвал даты контрольных работ вместо ОГЭ по выбору

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 75,76 (-0,42) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 89,26 (-0,72) Инвестиции, 13:10
Лукашенко показали сделанную в Белоруссии вакцину «Спутник V». Видео Политика, 13:45 Дзюба поделился ожиданием о матче сборной словами «Мальту нужно забыть» Спорт, 13:42 Как стать бизнесом класса А: двенадцать кейсов реальных компаний РБК и Альфа-Банк, 13:40 Московская биржа начнет торги акциями ConocoPhillips, UPS и Eli Lilly Инвестиции, 13:36 Участие Ионова в матчах со Словенией и Словакией оказалось под вопросом Спорт, 13:31 Роднина оценила готовность российских спортивных пар к олимпийскому году Спорт, 13:30 Кремль исключил героизацию образа Навального после вынесения срока ему Политика, 13:22 Песков увидел «ремиссию в русофобских припадках» США Политика, 13:20 Первый президент Украины назвал условие возобновления подачи воды в Крым Политика, 13:20 В Асбесте сбежавшая с выставки обезьяна два дня гуляла по ТЦ. Видео Общество, 13:16 В Минфине сравнили повышение ключевой ставки с холодным душем Финансы, 13:14 Кремль оценил возможность санкций из-за Навального Политика, 13:13 Лебедь, дыра, квадрат: самые черные из самых черных предметов. Тест 13:11 Это не звездный райдер, а инвестиции: как хантить лучших программистов Pro, 13:11
Общество ,  
0 

Рособрнадзор назвал даты контрольных работ вместо ОГЭ по выбору

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Ученики девятых классов в 2021 году вместо основного госэкзамена (ОГЭ) по выбору будут писать контрольные работы, которые пройдут в школах с 18 по 21 мая. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Согласно сообщению, 18 мая состоятся контрольные по биологии, литературе, информатике и ИКТ, 19 мая — по физике и истории, 20 мая — по обществознанию и химии, 21 мая — по географии и иностранным языкам.

Чтобы написать контрольную работу, школьники будут должны до 30 апреля подать заявление и указать выбранный предмет. Отмечается, что выполнение работ по нескольким предметам не предусматривается.

Рособрнадзор исключил возможность отмены ОГЭ
Общество
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В Рособрнадзоре добавили, что девятиклассники будут писать контрольные работы в своих школах. Они начнутся в 10:00 по местному времени. Резервные дни для проведения контрольных не предусмотрены.

Задания для контрольных работ будут составлены на основе ОГЭ 2021 года. Полученные результаты не повлияют на допуск к сдаче обязательных предметов государственной итоговой аттестации, но могут быть использованы для зачисления в профильные классы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в конце февраля утвердил отмену экзаменов по выбору для девятиклассников и получение аттестатов только на основании двух ГИА — по математике и русскому языку.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Байден обещал $2 трлн на «зеленую» энергетику. Какие акции ждет взлет? Обязательная маркировка становится все масштабнее: планы на 2021 год Как переписка в мессенджерах может стать доказательством в суде

Согласно проекту расписания проведения ОГЭ в 2021 году, экзамены по русскому языку пройдут 24 и 25 мая (резервные дни — 8 и 30 июня), по математике — 27 и 28 мая (резервные дни — 16 июня и 2 июля). Дополнительный период назначен на 3–17 сентября.

Рособрнадзор оценил вероятность отмены ЕГЭ к 2030 году
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее, 5 февраля, Рособрнадзор передал, что в 2021 году основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая и продлится по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля. Для выпускников, которые не планируют поступать в вузы, будут два экзамена: 25 мая — по русскому языку и 28 мая — по математике.

В пресс-службе Минобрнауки России в пятницу, 26 марта, уточнили ТАСС, что приемная кампания в российских вузах в 2021 году стартует в обычном режиме не позднее 20 июня.

В министерстве отметили, что в этом году у абитуриентов при поступлении в вузы будет больше возможностей. Так, была введена возможность проведения общего конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Более того, теперь вузы могут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов.

Рособрнадзор ОГЭ школьники
Материалы по теме
Рособрнадзор исключил возможность отмены ОГЭ
Общество
Рособрнадзор предложил сократить число сдаваемых ОГЭ в 2021 году
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter