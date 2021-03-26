Рособрнадзор назвал даты контрольных работ вместо ОГЭ по выбору

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Ученики девятых классов в 2021 году вместо основного госэкзамена (ОГЭ) по выбору будут писать контрольные работы, которые пройдут в школах с 18 по 21 мая. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Согласно сообщению, 18 мая состоятся контрольные по биологии, литературе, информатике и ИКТ, 19 мая — по физике и истории, 20 мая — по обществознанию и химии, 21 мая — по географии и иностранным языкам.

Чтобы написать контрольную работу, школьники будут должны до 30 апреля подать заявление и указать выбранный предмет. Отмечается, что выполнение работ по нескольким предметам не предусматривается.

В Рособрнадзоре добавили, что девятиклассники будут писать контрольные работы в своих школах. Они начнутся в 10:00 по местному времени. Резервные дни для проведения контрольных не предусмотрены.