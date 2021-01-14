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Рособрнадзор исключил возможность отмены ОГЭ

Ранее в Госдуме сообщили, что готовят законопроект, по которому девятиклассники будут сдавать экзамен только при поступлении в техникум или колледж. В Рособрнадзоре заявили, что альтернативы ОГЭ нет, но допустили изменения в нем
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вопрос об отмене госэкзаменов для выпускников девятых классов школ не рассматривается. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися», — заявили в ведомстве.

Ранее «Известия» сообщили, что в Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ для учеников, которые не планируют после девятого класса поступать в техникумы и колледжи.

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Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Рособрнадзоре сообщили, что пока не знакомились с проектом документа, но пообещали подготовить свою позицию по поводу него и отметили, что необходимости в отмене ОГЭ или альтернативе этому экзамену нет, поскольку его отсутствие может привести к снижению показателей успеваемости.

При этом в ведомстве допустили совершенствование процедуры выпускной аттестации для девятиклассников, внедрение технологических новшеств для удобства педагогов и учеников.

По словам зампредседателя профильного комитета Госдумы Максима Зайцева, на первом этапе предлагается отменить ОГЭ после девятого класса для тех, кто продолжит обучение в 10–11-х классах. В будущем же от госэкзаменов, в том числе и ЕГЭ, хотят отказаться полностью.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

По мнению парламентария, ОГЭ уже устарел, он стандартизирован и не отражает реальную подготовку выпускников, их знания и навыки. В Национальном родительском комитете согласны с такой оценкой. Основной госэкзамен там посчитали дискредитировавшим себя и назвали «натаскиванием», а не глубоким и системным изучением предметов.

Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов подчеркнул, что ОГЭ выполняет две основные функции государственной аттестации: единая процедура сдачи и унифицированность результатов учеников по всей стране, что дает им равные возможности при поступлении. Зайцев согласен, что пока что альтернативы госэкзаменам нет, но их можно разработать.

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Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Опрошенные «Известиями» эксперты в то же время отметили, что сейчас прием абитуриентов в средние специальные учебные учреждения идет на базе их собственных конкурсных программ.

В 2021 году из-за эпидемии COVID-19 власти отменили досрочную сдачу госэкзаменов для девятиклассников и 11-классников. Для учеников девятых классов также отменили сдачу предметов по выбору — аттестаты им выдадут на базе результатов ОГЭ по математике и русскому языку.

Автор
Михаил Котляр
ОГЭ экзамен Рособрнадзор Госдума
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