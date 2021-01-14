Рособрнадзор исключил возможность отмены ОГЭ

Ранее в Госдуме сообщили, что готовят законопроект, по которому девятиклассники будут сдавать экзамен только при поступлении в техникум или колледж. В Рособрнадзоре заявили, что альтернативы ОГЭ нет, но допустили изменения в нем

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Вопрос об отмене госэкзаменов для выпускников девятых классов школ не рассматривается. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора, передает ТАСС.

«Вопрос об отмене ОГЭ на постоянной основе не рассматривается и, более того, не будет поддержан ни профессиональным сообществом, ни обучающимися», — заявили в ведомстве.

Ранее «Известия» сообщили, что в Госдуме разрабатывают законопроект об отмене обязательного ОГЭ для учеников, которые не планируют после девятого класса поступать в техникумы и колледжи.

В Рособрнадзоре сообщили, что пока не знакомились с проектом документа, но пообещали подготовить свою позицию по поводу него и отметили, что необходимости в отмене ОГЭ или альтернативе этому экзамену нет, поскольку его отсутствие может привести к снижению показателей успеваемости.