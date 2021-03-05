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Рособрнадзор оценил вероятность отмены ЕГЭ к 2030 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) изменится к 2030 году в связи с глобальной цифровизацией, однако полностью отменен он не будет. Об этом журналистам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

Он допустил, что в ближайшие пять-десять лет, станет возможным объективно оценивать не только знания детей, но и их таланты. По словам Музаева, сейчас обсуждается создание «цифровой копилки», куда будут вноситься достижения каждого ребенка. Такое портфолио может стать основанием для поступления в вуз.

Тем не менее, полностью отказаться от ЕГЭ невозможно, поскольку «цифровая копилка» может поставить в неравные условия детей из больших городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, и детей из пригородов, деревень или сел, отметил глава Рособрнадзора.

Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2021 год
Общество
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

«Здесь [в Москве и Санкт-Петербурге] много кружков, секций, школ олимпийского резерва, волонтерская работа поставлена на широкую ногу. Всего этого нет на селе», — пояснил он.

Глава управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский рассказал журналистам, что в 2021 году ведомство не планирует менять уровень сложности заданий ЕГЭ на более простой.

«Мы же уже ориентировали детей четко на эту модель, а тут вдруг скажем, что сделаем ее чуть проще. Это только дезориентирует людей, в этом действии нет какого-то смысла», — заявил он.

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Круглинский также указал на необходимость соблюсти равенство прав участников ЕГЭ, которые сдавали экзамен в разные годы.

Ранее Минпросвещения опубликовало проект расписания ЕГЭ на 2021 год. Если документ будет одобрен, ЕГЭ в этом году начнется 31 мая и завершится 2 июля, дополнительные экзамены пройдут с 12 по 17 июля.

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