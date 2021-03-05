Рособрнадзор оценил вероятность отмены ЕГЭ к 2030 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) изменится к 2030 году в связи с глобальной цифровизацией, однако полностью отменен он не будет. Об этом журналистам заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

Он допустил, что в ближайшие пять-десять лет, станет возможным объективно оценивать не только знания детей, но и их таланты. По словам Музаева, сейчас обсуждается создание «цифровой копилки», куда будут вноситься достижения каждого ребенка. Такое портфолио может стать основанием для поступления в вуз.

Тем не менее, полностью отказаться от ЕГЭ невозможно, поскольку «цифровая копилка» может поставить в неравные условия детей из больших городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, и детей из пригородов, деревень или сел, отметил глава Рособрнадзора.

«Здесь [в Москве и Санкт-Петербурге] много кружков, секций, школ олимпийского резерва, волонтерская работа поставлена на широкую ногу. Всего этого нет на селе», — пояснил он.