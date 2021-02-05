Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ в 2021 году

Проект расписания ЕГЭ в 2021 году предусматривает, что экзамен начнется в последний день мая

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В 2021 году Единый государственный экзамен выпускники начнут сдавать 31 мая, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Ведомство опубликовало проект расписания экзаменов. Из него следует, что основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая и продлится по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля.

В первый день выпускники будут сдавать географию, литературу и химию. В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

Для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, будут два экзамена: 25 мая — по русскому языку и 28 мая — по математике, а также в резервные дни: 8 июня — по русскому языку и 10 июня — по математике.