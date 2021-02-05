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Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ в 2021 году

Проект расписания ЕГЭ в 2021 году предусматривает, что экзамен начнется в последний день мая
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В 2021 году Единый государственный экзамен выпускники начнут сдавать 31 мая, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Ведомство опубликовало проект расписания экзаменов. Из него следует, что основной период сдачи ЕГЭ начнется 31 мая и продлится по 2 июля, а дополнительный — с 12 по 17 июля.

В первый день выпускники будут сдавать географию, литературу и химию. В дополнительный период ЕГЭ экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля.

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Для выпускников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, будут два экзамена: 25 мая — по русскому языку и 28 мая — по математике, а также в резервные дни: 8 июня — по русскому языку и 10 июня — по математике.

Первый этап ОГЭ для девятиклассников пройдет с 24 мая по 2 июля, а дополнительный назначен на 3–17 сентября.

Основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) в 2021 году пройдут только по двум обязательным предметам, русскому языку и математике. ОГЭ и ГВЭ по предметам по выбору для девятиклассников в 2021 году проводиться не будут.

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Полное расписание:

  • 31 мая — география, литература и химия;
  • 3 июня — русский язык;
  • 4 июня — русский язык;
  • 7 июня — профильная математика;
  • 11 июня — история, физика;
  • 15 июня — обществознание;
  • 18 июня — биология, иностранный письменно;
  • 21 июня — иностранный язык, устная часть;
  • 22 июня — иностранный язык, устная часть;
  • 24 июня — информатика, ИКТ;
  • 25 июня — информатика, ИКТ;
  • 28, 29 июня, 2 июля — резервные дни.
Автор
Владислав Гордеев
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