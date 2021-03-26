Блинкен не увидел угрозы отношениям с ФРГ из-за «Северного потока-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разногласия между Соединенными Штатами и Германией по российскому газопроводу «Северный поток-2» не повлияют на отношения двух стран. Об этом он сказал в интервью Euronews, его слова приводятся на сайте Госдепартамента.

Он назвал ФРГ одним из ближайших союзников и партнеров Вашингтона.

«И тот факт, что у нас есть разногласия по «Северному потоку-2» — и они реальные, — не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения», — отметил Блинкен.

При этом США продолжают считать строительство газопровода плохой сделкой для Европы и НАТО, так как она угрожает энергетической безопасности региона, напомнил он.