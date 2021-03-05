США не исключили дальнейших мер против «Северного потока-2»

Если Госдеп определит, что организации, участвующие в строительстве газопровода, «занимаются деятельностью, подлежащей санкциям», он сообщит об этом конгрессу. Тем временем 40 сенаторов призвали Байдена расширить ограничения

Вашингтон не исключает введения дальнейших мер против газопровода «Северный поток-2», заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция шла на YouTube.

Прайс напомнил, что в феврале ведомство представило конгрессу доклад со списком участников строительства трубопровода. По итогам этого отчета администрация президента Джо Байдена внесла российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус» — еще в один санкционный список. Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). До этого санкции в отношении «Фортуны» были введены в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).

«Конечно, это не конец истории», заявил представитель Госдепа. Прайс указал, что ведомство должно каждые 90 дней предоставлять конгрессу свой анализ о том, какая деятельность, касающаяся «Северного потока-2», попадает под ограничения. Следующий подобный доклад ожидается в мае. «Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в соответствии с законом PEESA <...>, мы сообщим об этом», — сказал он.

3 марта группа из 40 американских сенаторов призвала Байдена ввести против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», новые ограничения. Письмо (.pdf) опубликовал на своем сайте один из подписантов, сенатор-республиканец Джон Баррассо.