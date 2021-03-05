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США не исключили дальнейших мер против «Северного потока-2»

Если Госдеп определит, что организации, участвующие в строительстве газопровода, «занимаются деятельностью, подлежащей санкциям», он сообщит об этом конгрессу. Тем временем 40 сенаторов призвали Байдена расширить ограничения
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Вашингтон не исключает введения дальнейших мер против газопровода «Северный поток-2», заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Трансляция шла на YouTube.

Прайс напомнил, что в феврале ведомство представило конгрессу доклад со списком участников строительства трубопровода. По итогам этого отчета администрация президента Джо Байдена внесла российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника — компанию «КВТ-Рус» — еще в один санкционный список. Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). До этого санкции в отношении «Фортуны» были введены в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).

США внесли строящую «Северный поток-2» баржу в новый санкционный список
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Вид на судно-трубоукладчик &laquo;Фортуна&raquo;

«Конечно, это не конец истории», заявил представитель Госдепа. Прайс указал, что ведомство должно каждые 90 дней предоставлять конгрессу свой анализ о том, какая деятельность, касающаяся «Северного потока-2», попадает под ограничения. Следующий подобный доклад ожидается в мае. «Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в соответствии с законом PEESA <...>, мы сообщим об этом», — сказал он.

3 марта группа из 40 американских сенаторов призвала Байдена ввести против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», новые ограничения. Письмо (.pdf) опубликовал на своем сайте один из подписантов, сенатор-республиканец Джон Баррассо.

«Строительство проекта продолжается, и в открытом доступе имеется информация о судах и компаниях, участвующих в подлежащей санкциям деятельности», — говорится в документе. По мнению конгрессменов, «неспособность администрации ввести новые санкции» свидетельствует о том, что США готовы позволить властям России «взять под контроль поставки газа в Европу и усилить свое геополитическое влияние».

США считают, что «Северный поток-2» угрожает энергетической безопасности Европы. С конца 2019 года Вашингтон несколько раз расширял санкции, направленные против строительства газопровода. По словам Прайса, из-за ограничений проект покинули не менее 15 компаний. Издание Der Tagesspiegel писало, что от участия в строительстве трубопровада отказались по меньшей мере 18 компаний.

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Власти Германии обсудят с США отмену санкций против «Северного потока-2»
Политика
Фото:Екатерина Соловьева / РИА Новости

Помимо Соединенных Штатов, против «Северного потока-2» выступают также Украина, Латвия, Литва, Эстония и Польша. В свою очередь, правящая коалиция Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» имеет исключительное значение для энергетики страны, а попытки остановить его строительство со стороны Вашингтона являются вмешательством во внутренние дела ФРГ. Президент России Владимир Путин не раз говорил, что трубопровод — исключительно экономический проект, а его строительство не имеет отношения к политике, такую же точку зрения выражал вице-премьер Александр Новак.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство по дну Балтийского моря газопровода мощностью 55 млрд куб. м в год. По нему будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%.

Автор
Наталия Анисимова
Госдепартамент США Северный поток-2 санкции
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