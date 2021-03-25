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Протесты в Белоруссии ,  
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На «Дне воли» в Минске задержали двух российских журналистов

По данным правозащитников, всего в Белоруссии задержаны уже более 100 человек, большая часть из них в Минске
Кирилл Кривошеев
Кирилл Кривошеев (Фото: kirill.krivosheev / Facebook)

В Минске на праздновании «Дня воли» были задержаны корреспондент «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев и фотограф «Известий» Павел Волков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Пока у нас нет информации», — сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Белоруссии.

По данным незарегистрированного белорусского правозащитного центра «Весна», на 21:30 известно о 119 задержанных в 19 городах республики, 68 из которых арестовали в Минске.

Оппозиция Белоруссии традиционно празднует «День воли» 25 марта, когда была провозглашена Белорусская народная республика. БНР была создана в 1918 году во время немецкой оккупации, но уже в 1919 году на территории страны была установлена советская власть, а правительство БНР эмигрировало и продолжала деятельность вплоть до 1925 года.

В Минске задержали около 20 освещавших протесты журналистов
Общество
Задержание журналистов&nbsp;на площади Свободы в Минске

В конце февраля лидер оппозиции и оппонент Лукашенко на прошедших выборах Светлана Тихановская объявила о подготовке акций протеста, намеченных на «День Воли» 25 марта, который часть белорусов неофициально отмечает как «День независимости страны».

23 сентября 2020 года в Белоруссии задержали главного редактора издания «Наша Нива» Андрея Дынько. Тогда он сообщил, что его задержание связано с интервью, где говорилась об участии замминистра внутренних дел Барсукова в избиениях в тюрьме на Окрестина.

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Протесты в Белоруссии начались в августе прошлого года после президентских выборов на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция с этим не согласна и заявила о фальсификациях. Лукашенко неоднократно обвинял в организации протестов Запад.

Президент России Владимир Путин первым признал выборы состоявшимися и поздравил Лукашенко с победой. «Мы исходим из того, что выборы состоялись», — сказал российский лидер.

Посол России в Белоруссии объяснял отказ от разговора с противниками Лукашенко тем, что последние «ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь».

Автор
Илья Фурсеев
Белоруссия задержание журналист Минск
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