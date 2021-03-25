На «Дне воли» в Минске задержали двух российских журналистов

По данным правозащитников, всего в Белоруссии задержаны уже более 100 человек, большая часть из них в Минске

Кирилл Кривошеев (Фото: kirill.krivosheev / Facebook)

В Минске на праздновании «Дня воли» были задержаны корреспондент «Коммерсанта» Кирилл Кривошеев и фотограф «Известий» Павел Волков. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Пока у нас нет информации», — сообщили РБК в пресс-службе посольства России в Белоруссии.

По данным незарегистрированного белорусского правозащитного центра «Весна», на 21:30 известно о 119 задержанных в 19 городах республики, 68 из которых арестовали в Минске.

Оппозиция Белоруссии традиционно празднует «День воли» 25 марта, когда была провозглашена Белорусская народная республика. БНР была создана в 1918 году во время немецкой оккупации, но уже в 1919 году на территории страны была установлена советская власть, а правительство БНР эмигрировало и продолжала деятельность вплоть до 1925 года.