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Посол России объяснил отказ от разговора с противниками Лукашенко

Координационный совет белорусской оппозиции посол России сравнил с «клубом филателистов»
Дмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Белорусская оппозиция обращалась к послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву с просьбой о личной встрече, но дипломат беседовать с представителями оппозиционных сил отказался, рассказал он в интервью телеканалу РБК. По словам Мезенцева, российские дипломаты не готовы вести разговор с теми силами, которые нацелены на «подрыв государственных устоев».

«Российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь», — объяснил посол.

По словам Мезенцева, просьбу о встрече представители белорусской оппозиции направляли ему лично. «Предметом встречи обозначались в том числе направления взаимодействия так называемого координационного совета с Российской Федерацией», — рассказал он.

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По словам Мезенцева, он не понимает суть координационного совета белорусской оппозиции и в какой организационной форме он существует. «Он один или их, может быть, пять, или двадцать — это люди, которых никто никогда не выбирал, это люди, не обличенные доверием миллионов избирателей. Это люди, которые сами себя определили таковыми. Не дело сейчас определять мотивацию этих поступков. Но это такое одно из общественных объединений, может быть, такое же, как общество любителей книги, филателисто, нумизматов, болельщиков того или иного клуба. Но тогда они и должны заниматься в общественном поле клубной работой, а не заниматься свержением власти», — так российский посол отозвался о работе совета. Реакцию властей Белоруссии на создание и работу координационного совета он назвал «адекватной и конституционной».

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О создании координационного совета по трансферу власти 14 августа объявила соперница действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Светлана Тихановская. В первый вариант его состава вошли 35 человек. В их числе лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич, глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, детский врач-реаниматолог Андрей Витушко, а также белорусские юристы, экономисты, журналисты и активисты. Большая часть участников координационного совета к настоящему моменту задержана или покинула территорию страны.

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