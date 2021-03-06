Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика

Общее число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило 4,7 млн человек, подсчитал РБК. Как проходит кампания в регионах страны — в инфографике

РБК вновь собрал данные о ходе вакцинации от региональных властей и из публикаций оперштабов. Если две недели назад лидером по доле населения, получившего хотя бы одну дозу вакцины, была Сахалинская область (5,12%), то теперь она на втором месте (доля выросла до 6,02%), а на первое место вышла Магаданская область (9,03%). Следом за этими регионами идут Чукотка, Москва, Белгородская область и Якутия — во всех этих субъектах доля превышает 5%. В аутсайдерах по-прежнему остаются республики Северного Кавказа: в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Северной Осетии доля получивших хотя бы одну дозу не превышает 2%. Дагестан оказался единственным регионом, где доля ниже 1% — 0,46%.

Число россиян, прошедших полный курс иммунизации (получивших оба компонента вакцины), составило как минимум 1,62 млн. Реальное число выше, так как в 13 субъектах федерации нет данных, сколько человек прошли ревакцинацию, к ним относится и Москва. На первом месте по доле полностью иммунизированных жителей оказалась Сахалинская область.