Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
В Петербурге арестовали обвиняемую в покушении на убийство блокадницы Общество, 17:30 Йохауг догнала Вяльбе по количеству золотых медалей на лыжных ЧМ Спорт, 17:11 ЦСКА сократил отставание от «Зенита» до двух очков в таблице РПЛ Спорт, 17:05 Пушкина назвала задачи для ведомства по защите семьи и детей Политика, 16:54 МЧС предупредило о гололедице и метели в Москве Общество, 16:49 Главный инфекционист США заявил о «хороших данных» про российскую вакцину Общество, 16:41 Брат Чимаева объяснил заявление бойца о завершении карьеры Спорт, 16:38 Умер литературный критик Валентин Курбатов Общество, 16:33 В Госдуме ответили на слова Кравчука о «радикальных шагах» против России Политика, 16:31 Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика Общество, 16:29 Почему фильм «Неуместный трах, или Безумное порно» победил на Берлинале Стиль, 16:11 Российские лыжницы остались без медалей в заключительной женской гонке ЧМ Спорт, 16:05 Хованцев назвал плохим выступление российских биатлонисток в спринте Спорт, 15:52 МЧС опубликовало видео последствий схода лавины на Камчатке Общество, 15:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Как проходит вакцинация от COVID-19 в России. Инфографика

Общее число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, превысило 4,7 млн человек, подсчитал РБК. Как проходит кампания в регионах страны — в инфографике

РБК вновь собрал данные о ходе вакцинации от региональных властей и из публикаций оперштабов. Если две недели назад лидером по доле населения, получившего хотя бы одну дозу вакцины, была Сахалинская область (5,12%), то теперь она на втором месте (доля выросла до 6,02%), а на первое место вышла Магаданская область (9,03%). Следом за этими регионами идут Чукотка, Москва, Белгородская область и Якутия — во всех этих субъектах доля превышает 5%. В аутсайдерах по-прежнему остаются республики Северного Кавказа: в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне и Северной Осетии доля получивших хотя бы одну дозу не превышает 2%. Дагестан оказался единственным регионом, где доля ниже 1% — 0,46%.

Число россиян, прошедших полный курс иммунизации (получивших оба компонента вакцины), составило как минимум 1,62 млн. Реальное число выше, так как в 13 субъектах федерации нет данных, сколько человек прошли ревакцинацию, к ним относится и Москва. На первом месте по доле полностью иммунизированных жителей оказалась Сахалинская область.

Дагестан возглавил список регионов-аутсайдеров по вакцинации от COVID-19
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Авторы
Анастасия Антипова, Майя Бобенко, Юлия Криган, Елизавета Ламова
коронавирус вакцина Спутник V пандемия COVID-19
Материалы по теме
Число зарегистрировавших вакцину «Спутник V» стран достигло 30
Общество
В Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник Лайт»
Общество
Оперштаб назвал ожидаемую дату регистрации третьей вакцины от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter