Гинцбург назвал число получивших «Спутник V» россиян

В России вaкцину против коронaвируссной инфекции «Спутник V» получили уже около 7 млн человек. Об этом в эфире YouTube-кaнaла «Соловьев. Live» сообщил директор Центра имени Гaмaлеи Aлександр Гинцбург.

«Прививку получили уже 7 млн, нaверное, соответственно людей в нашей стрaне и не только у нaс», — сказал Гинцбург.

Согласно данным базы Our World in Data, в России к 12 марта вакцину от коронавируса получили 7,4 млн человек. С этим показателем страна занимает девятую строчку рейтинаг среди всех стран, в которых уже началась массовая вакцинация населения. Рейтинг возглавляет США (101,1 млн), следом идет Китай (52,5 млн), затем Индия (28,2 млн).

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала 18 января. К началу марта оба компонента вакцины получили более 2 млн человек, примерно столько же сделали первый укол, сообщил президент России Владимир Путин.