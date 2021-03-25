В РПЦ предложили наказывать органы опеки за необоснованное вмешательство

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов предложил на законодательном уровне установить ответственность сотрудников органов опеки за необоснованное вмешательство в семейную жизнь. Об этом сообщается на сайте церкви.

«Мы видим вопиющие факты вмешательства в семью — принудительные изъятия детей из семьи, разлучение внуков с бабушками по причине бедности, социальное сиротство по вине чиновников органов опеки» — сказал он.

По его словам, в России не установлена ответственность за нарушение прав семьи и нанесение ущерба. В связи с этим в РПЦ считают важным внести изменения в законодательство и установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в автономность семьи. «Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой семье. <...> Предлагаю эту ответственность установить законодательно», — отметил священник.

Лукьянов также выступил за смещение вектора государственной политики в области семейного законодательства, отметив, что его необходимо сосредоточить «на мерах поддержки и укрепления, а не на наказании семьи, что особенно актуально в условиях экономического и демографического кризиса».