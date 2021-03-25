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В РПЦ предложили наказывать органы опеки за необоснованное вмешательство

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов предложил на законодательном уровне установить ответственность сотрудников органов опеки за необоснованное вмешательство в семейную жизнь. Об этом сообщается на сайте церкви.

«Мы видим вопиющие факты вмешательства в семью — принудительные изъятия детей из семьи, разлучение внуков с бабушками по причине бедности, социальное сиротство по вине чиновников органов опеки» — сказал он.

По его словам, в России не установлена ответственность за нарушение прав семьи и нанесение ущерба. В связи с этим в РПЦ считают важным внести изменения в законодательство и установить ответственность чиновников за необоснованное вмешательство в автономность семьи. «Это заставит чиновников более внимательно относиться к каждой семье. <...> Предлагаю эту ответственность установить законодательно», — отметил священник.

Лукьянов также выступил за смещение вектора государственной политики в области семейного законодательства, отметив, что его необходимо сосредоточить «на мерах поддержки и укрепления, а не на наказании семьи, что особенно актуально в условиях экономического и демографического кризиса».

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В июле 2020 года сенатор Елена Мизулина вместе с коллегами по Совфеду внесла в Госдуму законопроект об изменении Семейного кодекса, который в том числе предусматривал ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи. Еще один законопроект, касающийся внесудебного порядке изъятия детей, внес глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. В соответствии с этим законопроектом вопросом изъятия детей из семьи должен будет заниматься суд. Возможность изъятия ребенка во внесудебном порядке сохранится, однако это будет возможно только при риске наступления смерти ребенка в течение нескольких часов.

Законопроект Мизулиной подвергался критике со стороны Совета по правам человека. СПЧ заявлял, что, столь значительные изменения в законодательство требуют экспертного и общественного обсуждения. В Общественной палате заявляли, что инициатива Крашенинникова и Клишаса требует доработки, иначе «это может привести к значительному росту нарушений прав семьи и детей».

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Позднее законопроекты были отозваны на доработку.

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