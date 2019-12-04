Патриарх увидел опасность во вторжении в семью борцов с насилием

Глава Русской православной церкви назвал опасным вторжение в семейное пространство чужих людей, под каким бы предлогом это ни происходило

Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Патриарх Кирилл призвал с большой осторожностью относиться к любым попыткам вторжения в семейную жизнь. Об этом глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил в проповеди, комментируя предложения о принятии закона о борьбе с домашним насилием.

«Есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил», — сказал патриарх (цитата по ТАСС).

Глава РПЦ отметил, что церковь считает насилие в семье «великим грехом» и преступлением, но, выступая против такого насилия, вынуждена «возвысить голос» в защиту семейного пространства «от всякого вторжения извне, под любыми предлогами».

«Очень опасно, когда в это закрытое, интимное семейное пространство вторгаются чужие люди и иные силы, и Бог его знает, что это вторжение может принести реально — пользу или вред для людей, которые живут бок о бок друг с другом и которые сохраняют семейные узы», — объяснил свою позицию патриарх (цитата по «Интерфаксу»).