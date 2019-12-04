Патриарх увидел опасность во вторжении в семью борцов с насилием

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 64,19 (+0,05) Quote, 13:28
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 71,11 (+0,05) Quote, 13:28
«Второй финтех»: почему EdTech интересен инвесторам и стартаперам Pro, 15:40 «Спартак» оштрафовали на ₽250 тыс. за оскорбления фанатами Дзюбы Спорт, 15:39 СК показал видео осмотра поврежденного взрывом газа дома под Белгородом Общество, 15:37 ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах Общество, 15:35 Как автотрасса «Нева» повлияет на экономику Тверской области Партнерский материал, 15:27 США связали обвинение россиян с обсуждением турбины для «Приразломной» Общество, 15:25 Американский публицист предсказал «конец России как космической державы» Политика, 15:18 «Россия 1» сохранила лидерство по аудитории среди вещателей Технологии и медиа, 15:01 Мы делили апельсин: какую пользу несет фудшеринг обществу Тренды, 14:59 Как перестать накапливать хлам РБК и Huawei, 14:58 Нефтяники нашли способ защитить российских производителей от санкций Бизнес, 14:58 Умерла одна из пострадавших при пожаре в одесском колледже Общество, 14:56 Золото-2020: сколько будет стоить драгоценный металл в следующем году Quote, 14:54 Россия пообещала зеркальный ответ на высылку дипломатов из Германии Политика, 14:52
Общество ,  
0 
Патриарх увидел опасность во вторжении в семью борцов с насилием
Глава Русской православной церкви назвал опасным вторжение в семейное пространство чужих людей, под каким бы предлогом это ни происходило
Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Патриарх Кирилл призвал с большой осторожностью относиться к любым попыткам вторжения в семейную жизнь. Об этом глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил в проповеди, комментируя предложения о принятии закона о борьбе с домашним насилием.

«Есть нечто опасное в тех тенденциях, которые сегодня формируются в том числе и в законодательной сфере, когда некоторые пытаются под видом борьбы с семейным неблагополучием узаконить вторжение в семейную жизнь сторонних сил», — сказал патриарх (цитата по ТАСС).

Глава РПЦ отметил, что церковь считает насилие в семье «великим грехом» и преступлением, но, выступая против такого насилия, вынуждена «возвысить голос» в защиту семейного пространства «от всякого вторжения извне, под любыми предлогами».

Общество
СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту

«Очень опасно, когда в это закрытое, интимное семейное пространство вторгаются чужие люди и иные силы, и Бог его знает, что это вторжение может принести реально — пользу или вред для людей, которые живут бок о бок друг с другом и которые сохраняют семейные узы», — объяснил свою позицию патриарх (цитата по «Интерфаксу»).

Глава РПЦ пояснил, что для того, чтобы насилия в семьях было меньше, каждый вступающий в брак человек должен понимать, что любовь — это не только «цветы и радость», но в первую очередь жертва.

«И в такую любовь нельзя вторгаться извне ни под каким видом, потому что любовь сама по себе способна испепелить любой конфликт и любую проблему в семейных отношениях», — уверен патриарх.

В конце ноября на сайте Совета Федерации была опубликована итоговая версия законопроекта о семейно-бытовом насилии, подготовленного группой депутатов и сенаторов.

Политика
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Авторы законопроекта определяют семейно-бытовое насилие как действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического, психического страдания или имущественного вреда и не содержит признаков иных правонарушений. В законопроекте подчеркивается, что помощь пострадавшим от насилия может оказываться только по их согласию, если речь не идет о несовершеннолетних и недееспособных. При этом защита жертвам насилия должна предоставляться вне зависимости от того, возбуждено ли уголовное дело, если насилие продолжается или существует угроза его повторения.

Впервые соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в 2016 году, но тогда он не прошел первого чтения. До 2017 года побои в отношении близких лиц фигурировали в ст. 116 Уголовного кодекса, но два года назад был принят закон о декриминализации побоев в семье, разработанный сенатором Еленой Мизулиной. Он перевел побои близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Тогда Мизулина утверждала, что возможность уголовного наказания за побои родственников может нанести непоправимый вред семейным отношениям.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Патриарх Кирилл, домашнее насилие
Материалы по теме
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение
Политика
Совфед опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter