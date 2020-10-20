СПЧ даст отрицательное заключение поправкам Мизулиной в Семейный кодекс

По словам главы СПЧ Фадеева, столь значительные изменения в законодательство требуют экспертного и общественного обсуждения, а также деликатности. Ранее эксперты неоднократно заявлял об опасности предлагаемых Мизулиной поправок

Елена Мизулина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) подготовил отрицательное заключение на поправки в Семейный кодекс, которые в июле внесла на рассмотрение в Госдуму группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, сообщает «РИА Новости».

«Мы подготовили заключение по законопроекту Мизулиной, оно отрицательное. Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения», — рассказал Фадеев.

По его словам, к семье нужно относится очень деликатно, особенно в части отобрания детей, которое является трудной темой. «Возникает вопрос: а как глубоко общественные институты могут влезать в семью? Все это надо сбалансировать. А в центре, конечно, должны быть права ребенка», — пояснил он.

В июле Мизулина с коллегами внесла в Госдуму законопроект с изменениями в Семейный кодекс. В числе прочих, в нем регулируется работа органов опеки, которые смогут изъять ребенка из семьи только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав, вступившего в силу.