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СПЧ даст отрицательное заключение поправкам Мизулиной в Семейный кодекс

По словам главы СПЧ Фадеева, столь значительные изменения в законодательство требуют экспертного и общественного обсуждения, а также деликатности. Ранее эксперты неоднократно заявлял об опасности предлагаемых Мизулиной поправок
Елена Мизулина
Елена Мизулина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) подготовил отрицательное заключение на поправки в Семейный кодекс, которые в июле внесла на рассмотрение в Госдуму группа сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, сообщает «РИА Новости».

«Мы подготовили заключение по законопроекту Мизулиной, оно отрицательное. Основная мысль заключается в том, что столь значительные изменения законодательства нельзя проводить впопыхах, без широкого экспертного и общественного обсуждения», — рассказал Фадеев.

По его словам, к семье нужно относится очень деликатно, особенно в части отобрания детей, которое является трудной темой. «Возникает вопрос: а как глубоко общественные институты могут влезать в семью? Все это надо сбалансировать. А в центре, конечно, должны быть права ребенка», — пояснил он.

Юристы предупредили Думу об опасности законопроектов Мизулиной о семье
Политика
Елена Мизулина

В июле Мизулина с коллегами внесла в Госдуму законопроект с изменениями в Семейный кодекс. В числе прочих, в нем регулируется работа органов опеки, которые смогут изъять ребенка из семьи только на основании решения суда о лишении или ограничении родительских прав, вступившего в силу.

Кроме того, инициатива Мизулиной предполагает считать родителями только кровных отца и мать ребенка, а также запрет на заключение брака между лицами одного пола (в том числе при смене пола) и усыновления детей в таких случаях.

Эксперты неоднозначно отнеслись к предложениям сенаторов. Опрошенные РБК юристы отметили противоречие между критикуемыми Мизулиной правами отдельного члена семьи и декларируемым повышением интереса граждан к ее созданию.

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Пушкина увидела риск для детей «родителей-тиранов» из-за закона Мизулиной
Политика
Оксана Пушкина

Специалисты с опасением отнеслись к новым полномочиям органов опеки. Они посчитали, что ребенка нельзя будет своевременно изъять из семьи, где ему угрожает опасность, так как судебные разбирательства таких вопросов зачастую занимает несколько месяцев. Юристы также отмечали, что предложенные законопроекты не могут быть приняты, так как противоречат Конституции.

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина назвала инициативу группы сенаторов усложнением процедуры изъятия ребенка из семьи и посчитала ее опасной. «Я согласна с тем, что процедуру изъятия детей из семьи нужно совершенствовать. Органы опеки нередко совершают ошибки, но усложнение процедуры само по себе не даст нам желаемого результата. Если бы все было так просто! Бездумный запрет может просто парализовать профилактику насилия в отношении детей», — пояснила она.

Автор
Михаил Котляр
Елена Мизулина законопроект СПЧ
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