В России предложили ограничить порядок изъятия детей из семьи

Отобрать детей без суда можно будет лишь в случае угрозы их скорой смерти

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В Государственную думу внесен законопроект, который ограничит внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Об этом ТАСС рассказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам парламентария, в соответствии с законопроектом вопросом изъятия детей из семьи будет заниматься суд. Для этого Гражданский процессуальный кодекс дополнится новой категорией дел особого производства — об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Крашенинников отметил, что возможность изъять ребенка из семьи без решения суда сохранится. Однако это будет происходить лишь в случае риска наступления смерти ребенка в течение нескольких часов.

«Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье», — добавил Крашенинников.

Внесудебное изъятие детей получило широкий резонанс после ряда спорных случаев. Так, например, в конце мая сотрудники органов опеки и полицейские отобрали детей у родителей в Оренбургской области, объяснив это опасными условиями проживания. Позже выяснилось, что вреда здоровью детей не было, а поводом для действий сотрудников органов опеки стало обращение матери, которая пожаловалась на аварийное состояние дома.

Проверить действия полицейских и органов опеки пообещали в Следственном комитете, а также в прокуратуре. В результате было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). Речь зашла о возможном превышение полицейскими должностных полномочий. Глава муниципального района был отправлен в отставку, а губернатор Оренбургской области поручил оказать помощь с обустройством жилья и трудоустройством отца семейства.