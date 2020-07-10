Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 70,88 (-0,36) Инвестиции, 09 июл, 13:03
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 80,41 (+0,01) Инвестиции, 09 июл, 13:03
За сутки в России выявили более 6,6 тыс. новых случаев заражения COVID Общество, 11:02 «Ростех» назвал преждевременными выводы о причинах пожаров в больницах Общество, 11:00 В Москве выписали 1007 выздоровевших после COVID-19 пациентов Общество, 10:56 Прилипнуть к экрану: как ИИ поможет снять коммерчески успешный фильм Pro, 10:54 Талантливое поколение Z: глубинные интервью Совместный проект, 10:44 Движение на Волоколамском шоссе в Рузе восстановили после прорыва дамбы Общество, 10:43 В России предложили ограничить порядок изъятия детей из семьи Общество, 10:34 Настоящее и будущее технологии блокчейна — что важно знать Индустрия 4.0, 10:30  ВОЗ назвала нарушения самоизоляции причиной роста COVID в России Общество, 10:28 Доктор AI-болит: какие техностартапы заработают на COVID-19 Pro, 10:26 Когда менять просроченные права: в МВД и ГИБДД все объяснили Авто, 10:26 На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля Общество, 10:24 ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами Авто, 10:23 Власти РФ выделят ₽20 млрд ИT-компаниям. Как это поможет сфере блокчейна Крипто, 10:21
Общество ,  
0 

В России предложили ограничить порядок изъятия детей из семьи

Отобрать детей без суда можно будет лишь в случае угрозы их скорой смерти
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Государственную думу внесен законопроект, который ограничит внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Об этом ТАСС рассказал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По словам парламентария, в соответствии с законопроектом вопросом изъятия детей из семьи будет заниматься суд. Для этого Гражданский процессуальный кодекс дополнится новой категорией дел особого производства — об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.

Крашенинников отметил, что возможность изъять ребенка из семьи без решения суда сохранится. Однако это будет происходить лишь в случае риска наступления смерти ребенка в течение нескольких часов.

В Оренбургской области вернут в семью изъятых без решения суда детей
Общество
Фото: Николай Саморока / YouTube

«Предлагаемые нормы направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи, создание условий для достойного воспитания детей в семье», — добавил Крашенинников.

Внесудебное изъятие детей получило широкий резонанс после ряда спорных случаев. Так, например, в конце мая сотрудники органов опеки и полицейские отобрали детей у родителей в Оренбургской области, объяснив это опасными условиями проживания. Позже выяснилось, что вреда здоровью детей не было, а поводом для действий сотрудников органов опеки стало обращение матери, которая пожаловалась на аварийное состояние дома.

Проверить действия полицейских и органов опеки пообещали в Следственном комитете, а также в прокуратуре. В результате было возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК). Речь зашла о возможном превышение полицейскими должностных полномочий. Глава муниципального района был отправлен в отставку, а губернатор Оренбургской области поручил оказать помощь с обустройством жилья и трудоустройством отца семейства.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Павел Крашенинников
Материалы по теме
В Оренбургской области вернут в семью изъятых без решения суда детей
Общество
В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter