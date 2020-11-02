«Известия» узнали сроки принятия закона о порядке изъятия детей из семьи

Законопроект, разрешающий изымать детей из семьи по решению суда в течение суток при угрозе их жизни и здоровью, может быть принят Госдумой до конца 2020 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу. По словам Плетневой, ее комитет поддержал инициативу. Согласно календарю нижней палаты парламента, первое чтение документа должно состояться 25 ноября, уточняет издание.

«Наш комитет его [законопроект] поддерживает и дал положительный отзыв. Считаю, что авторы этой инициативы [депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас] абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза», — отметила парламентарий. По ее словам, случаев, когда «то ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна», — масса.

Глава профильного комитета обратила особое внимание на то, что в законопроекте прописано обязательное присутствие органов опеки при вынесении решения об изъятии ребенка, что, считает она, позволит избежать злоупотреблений. «Думаю, что мы примем законопроект уже до конца года», — сообщила депутат.

В законопроекте, авторами которого выступили депутат Крашенинников и сенатор Клишас, предлагается изымать детей по решению районного суда, которое должно приниматься в течение 24 часов с момента подачи заявления органами опеки. Изменения планируется внести в ст. 77 Семейного кодекса РФ и закон «О полиции», а Гражданский процессуальный кодекс РФ будет дополнен новой главой 381 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью».

В настоящее время решение об изъятии ребенка принимается лишь после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта России либо главы муниципального образования, поясняют авторы инициативы. Это, указывают они, нередко приводит к произвольному вмешательству в дела семьи. Законопроект поддержало также правительство.