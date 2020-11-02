Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Названа неожиданная польза для экологии от пандемии COVID-19 Общество, 05:24 The Sun узнал о заражении принца Уильяма коронавирусом в апреле Общество, 05:05 «Известия» узнали сроки принятия закона о порядке изъятия детей из семьи Общество, 04:56 Готовим машину к зимнему сезону. Чек-лист РБК и Авито Авто, 04:45 Вильфанд спрогнозировал более холодную зиму по сравнению с 2019 годом Общество, 04:25 Более 14,5 тыс. протоколов составлено в Москве за отказ от ношения масок Общество, 03:59 Здоровое долголетие: антивозрастные достижения современной медицины РБК и Bayer, 03:39 Советник Трампа по COVID-19 извинился за интервью российскому иноагенту Политика, 03:18 Врачи назвали отличия лечения и риски из-за коронавируса у беременных Общество, 03:02 Опросы показали лидерство Байдена в четырех ключевых штатах Политика, 03:02 В России началась короткая рабочая неделя Общество, 02:38 Сулакский каньон и еще девять идей для путешествий по России РБК и Cordiant, 02:25 Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19 Общество, 02:12 Вильфанд пообещал россиянам продолжение периода «золотой осени» Общество, 02:05
Общество ,  
0 

«Известия» узнали сроки принятия закона о порядке изъятия детей из семьи

Законопроект, разрешающий изымать детей из семьи по решению суда в течение суток при угрозе их жизни и здоровью, может быть принят Госдумой до конца 2020 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу. По словам Плетневой, ее комитет поддержал инициативу. Согласно календарю нижней палаты парламента, первое чтение документа должно состояться 25 ноября, уточняет издание.

«Наш комитет его [законопроект] поддерживает и дал положительный отзыв. Считаю, что авторы этой инициативы [депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас] абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза», — отметила парламентарий. По ее словам, случаев, когда «то ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна», — масса.

Глава профильного комитета обратила особое внимание на то, что в законопроекте прописано обязательное присутствие органов опеки при вынесении решения об изъятии ребенка, что, считает она, позволит избежать злоупотреблений. «Думаю, что мы примем законопроект уже до конца года», — сообщила депутат.

В законопроекте, авторами которого выступили депутат Крашенинников и сенатор Клишас, предлагается изымать детей по решению районного суда, которое должно приниматься в течение 24 часов с момента подачи заявления органами опеки. Изменения планируется внести в ст. 77 Семейного кодекса РФ и закон «О полиции», а Гражданский процессуальный кодекс РФ будет дополнен новой главой 381 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью».

В настоящее время решение об изъятии ребенка принимается лишь после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта России либо главы муниципального образования, поясняют авторы инициативы. Это, указывают они, нередко приводит к произвольному вмешательству в дела семьи. Законопроект поддержало также правительство.

Материал дополняется

Россия семьи изъятие детей законопроект
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter