В Белоруссии выявили первые случаи заражения «британским» штаммом COVID

«Британский» штамм добрался до Белоруссии — в стране выявлены как завозные случаи инфицирования, так и произошедшие уже внутри страны

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусские специалисты выявили первые случаи заражения «британским» штаммом коронавируса в стране, говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава Белоруссии.

Штамм обнаружили у приезжих из-за рубежа — из Польши, Украины и Египта. Еще несколько случаев заражения выявлены уже внутри страны. В анализах этих пациентов выявлены характерные изменения в белке коронавируса, которые соответствуют «британскому» варианту.

Штамм коронавируса, получивший официальное название В.1.1.7, был впервые выявлен в конце прошлого года в Великобритании. Позже этот вариант коронавируса обнаружили и в других странах — ЮАР, Греции, Дании.

Ученые установили, что он заразнее распространявшихся ранее видов и эффективнее передается среди более молодых групп населения. В середине февраля исследователи из Великобритании на основании предварительных данных сделали вывод, что этот штамм может быть и более летальным. В среднем риск смерти при заражении «британским» штаммом коронавируса выше в 1,53 раза, в первую очередь он более опасен для пожилых людей.