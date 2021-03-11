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Пандемия коронавируса ,  
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В Белоруссии выявили первые случаи заражения «британским» штаммом COVID

«Британский» штамм добрался до Белоруссии — в стране выявлены как завозные случаи инфицирования, так и произошедшие уже внутри страны
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Белорусские специалисты выявили первые случаи заражения «британским» штаммом коронавируса в стране, говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава Белоруссии.

Штамм обнаружили у приезжих из-за рубежа — из Польши, Украины и Египта. Еще несколько случаев заражения выявлены уже внутри страны. В анализах этих пациентов выявлены характерные изменения в белке коронавируса, которые соответствуют «британскому» варианту.

Штамм коронавируса, получивший официальное название В.1.1.7, был впервые выявлен в конце прошлого года в Великобритании. Позже этот вариант коронавируса обнаружили и в других странах — ЮАР, Греции, Дании.

Ученые установили, что он заразнее распространявшихся ранее видов и эффективнее передается среди более молодых групп населения. В середине февраля исследователи из Великобритании на основании предварительных данных сделали вывод, что этот штамм может быть и более летальным. В среднем риск смерти при заражении «британским» штаммом коронавируса выше в 1,53 раза, в первую очередь он более опасен для пожилых людей.

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Фото:Hollie Adams / Getty Images

В России были единичные завозные случаи «британского штамма», о заражениях внутри страны не сообщалось. В Роспотребнадзоре утверждают, что разработанные в России вакцины эффективны против него так же, как и против обычного SARS-CoV-2. В феврале в стране зарегистрировали первую тест-систему, которая может выявлять «британский» вариант коронавируса.

Несмотря на это, власти все же решили временно ограничить авиасообщение с Великобританией, запрет был введен в декабре и несколько раз продлевался. Последняя объявленная дата снятия ограничений — 16 марта.

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Автор
Георгий Тадтаев
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