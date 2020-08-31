В «Конкорде» заявили о прекращении преследования Пригожина Интерполом

В компании заявили, что Пригожин потребовал от Интерпола прекратить международное преследование Concord Management and Consulting и самого бизнесмена после решения американского суда

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Интерпол прекратил международное преследование бизнесмена Евгения Пригожина и компании Concord Management and Consulting, говорится в сообщении на странице «Конкорда» во «ВКонтакте».

В компании заявили, что Пригожин обратился в Интерпол после решения американского суда. 31 августа бизнесмен получил ответ от генерального секретариата организации о том, что он больше не является «субъектом уведомлений и рассылки Интерпола».

РБК направил запросы в пресс-службы Интерпола и МВД России.

В марте суд округа Колумбия согласился с решением Минюста США, который просил снять обвинения с Concord Management and Consulting и ее дочерней структуры Concord Catering — Вашингтон заподозрил их в финансировании вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Обвинения были сняты из-за того, что, по мнению прокурора, в ходе процесса могут быть раскрыты средства и методы, которые правоохранительные органы США используют в своей работе, а также их источники информации.