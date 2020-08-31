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В «Конкорде» заявили о прекращении преследования Пригожина Интерполом

В компании заявили, что Пригожин потребовал от Интерпола прекратить международное преследование Concord Management and Consulting и самого бизнесмена после решения американского суда
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Интерпол прекратил международное преследование бизнесмена Евгения Пригожина и компании Concord Management and Consulting, говорится в сообщении на странице «Конкорда» во «ВКонтакте».

В компании заявили, что Пригожин обратился в Интерпол после решения американского суда. 31 августа бизнесмен получил ответ от генерального секретариата организации о том, что он больше не является «субъектом уведомлений и рассылки Интерпола».

РБК направил запросы в пресс-службы Интерпола и МВД России.

В марте суд округа Колумбия согласился с решением Минюста США, который просил снять обвинения с Concord Management and Consulting и ее дочерней структуры Concord Catering — Вашингтон заподозрил их в финансировании вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Обвинения были сняты из-за того, что, по мнению прокурора, в ходе процесса могут быть раскрыты средства и методы, которые правоохранительные органы США используют в своей работе, а также их источники информации.

Минюст США решил снять обвинения со связанных с Пригожиным компаний
Общество
Евгений Пригожин

Сам бизнесмен счел, что американские власти «побоялись огласки и справедливого судебного разбирательства» и действия Вашингтона свидетельствуют о том, что обвинения властей США несостоятельны и политехнизированы. «Считаю, что на этом судебное разбирательство между «Конкордом» и правительством США не закончено», — заявил Пригожин в марте, добавив, что готовит иск на $50 млрд за незаконное преследование и санкции.

Американская прокуратура при этом подчеркивала, что Вашингтон продолжат работу по привлечению отдельных ответчиков к суду: после расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США было возбуждено дело против 13 россиян, включая самого Пригожина.

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Фото: Jose Luis Magana / AP

По версии обвинения, компании бизнесмена Concord Management and Consulting и Concord Catering финансировали Санкт-Петербургское агентство интернет-исследований, которое старалось оказать поддержку Дональду Трампу (агентство интернет-исследований, ликвидированное в конце 2016 года, источники РБК ранее называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»). Сам Пригожин заявил, что принадлежащие ему компании «никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы». Он отказался оценить работу «фабрики троллей», отметив, что «никак не связан с данной структурой».

Пригожин находится под санкциями США с декабря 2016 года. В июле американский Минфин добавил в санкционный список трех российских физлиц, связанных с бизнесменом, и пять компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде, посчитав, что они помогают Пригожину обходить ограничительные меры.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Майя Бобенко
Теги: Конкорд, Евгений Пригожин, Интерпол
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