Пригожин заявил о готовности заплатить ФБР $250 тыс. за материалы о себе

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин потребовал от Федерального бюро расследований (ФБР), которое объявило его в розыск, предоставить все имеющиеся в отношении него материалы. Об этом говорится в заявлении Пригожина, которое приводит пресс-служба его компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

«В соответствии с двумя федеральными законами США — законом о свободе информации и законом о неприкосновенности частной жизни я обращаюсь в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся в их распоряжении документы в отношении меня лично», — заявил бизнесмен.

По словам Пригожина, он готов компенсировать расходы на снятие копий и выплатить ФБР $250 тыс., что эквивалентно размеру вознаграждения, предложенного властями США за информацию, которая позволит его задержать.

Бизнесмен сообщил, что 15 января 2021 года обратился к исполняющему обязанности генерального прокурора США Джеффри Розену с просьбой рассекретить и опубликовать материалы по делу в отношении компании Concord Management and Consulting, которую США считают причастной к вмешательству в президентские выборы в 2016 году. Он отметил, что впоследствии дело «полностью развалилось в американском суде и было в спешке закрыто, когда выяснилось, что какие-либо доказательства вины отсутствуют, а все улики были грубо сфальсифицированы».