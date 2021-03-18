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Пригожин заявил о готовности заплатить ФБР $250 тыс. за материалы о себе

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин потребовал от Федерального бюро расследований (ФБР), которое объявило его в розыск, предоставить все имеющиеся в отношении него материалы. Об этом говорится в заявлении Пригожина, которое приводит пресс-служба его компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

«В соответствии с двумя федеральными законами США — законом о свободе информации и законом о неприкосновенности частной жизни я обращаюсь в ФБР с требованием предоставить все имеющиеся в их распоряжении документы в отношении меня лично», — заявил бизнесмен.

По словам Пригожина, он готов компенсировать расходы на снятие копий и выплатить ФБР $250 тыс., что эквивалентно размеру вознаграждения, предложенного властями США за информацию, которая позволит его задержать.

Бизнесмен сообщил, что 15 января 2021 года обратился к исполняющему обязанности генерального прокурора США Джеффри Розену с просьбой рассекретить и опубликовать материалы по делу в отношении компании Concord Management and Consulting, которую США считают причастной к вмешательству в президентские выборы в 2016 году. Он отметил, что впоследствии дело «полностью развалилось в американском суде и было в спешке закрыто, когда выяснилось, что какие-либо доказательства вины отсутствуют, а все улики были грубо сфальсифицированы».

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Политика
Евгений Пригожин

ФБР объявило о розыске 13 человек по делу о вмешательстве в выборы 2016 года, в том числе Пригожина. Бюро предложило вознаграждение в размере до $250 тыс. за сведения, которые помогут заключить бизнесмена под стражу. Тот в ответ заявил, что Соединенные Штаты используют «страшилки» о России «для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом». «Российская угроза — основная идея в операции «Охота на ведьм», которая проходит повсеместно в США», — отметил Пригожин. По его словам, в ФБР «вынуждены притвориться овцами» и «устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», чтобы «не получить по башке».

В марте прошлого года суд округа Колумбия согласился с решением Министерства юстиции США о снятии обвинения с компании Concord Management and Consulting и ее дочерней структуры Concord Catering, которых власти США подозревали в финансировании вмешательства в выборы. Поводом для этого стали опасения прокурора по поводу возможного раскрытия в ходе судебного процесса средств и методов, применяемых американскими правоохранительными органами в работе, а также источников их информации. Пригожин с декабря 2016 года находится под санкциями США.

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