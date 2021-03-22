Пригожин увидел в розыске ФБР угрозу своего похищения
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что действия ФБР, которая объявила вознаграждение за информацию о нем, можно приравнивать к организации попытки похищения человека. Соответствующую жалобу бизнесмен подал в Следственный комитет России (СК), сообщила пресс-служба его компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».
«Фактически органы государственной власти США (иностранного государства), объявив вознаграждение за содействие в моем задержании, преследуют цель похитить меня», — указал Пригожин.
Бизнесмен отметил, что, назначив денежное вознаграждение за информацию о нем, ФБР побуждает других помочь его похищению. По мнению Пригожина, это угрожает его жизни. «Государственные органы США заявили неопределенному кругу лиц о предложении о заключении сделки (оферта) по содействию в незаконном лишении меня свободы. <...> Предложение выплаты вознаграждения <...> побуждает и мотивирует к моему похищению», — заявил бизнесмен.