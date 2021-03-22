Пригожин увидел в розыске ФБР угрозу своего похищения

По мнению Пригожина, действия директора ФБР Кристофера Рэйя согласованы с президентом США Джо Байденом, директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром юстиции США Мерриком Гарландом. Бизнесмен попросил СК возбудить против всех них уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека, организованное преступной группой), п. «в» ч. 3 ст. 127.1 (торговля людьми).

Пригожин добавил, что не совершал преступлений на территории России или других государств, а преследование американских властей политически мотивировано.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК.

ФБР назвала Пригожина в числе 13 россиян, которые объявлены в розыск за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Бюро предложило вознаграждение в размере до $250 тыс. за сведения, которые помогут заключить бизнесмена под стражу. Пригожин также с декабря 2016 года находится под санкциями США.