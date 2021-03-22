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Пригожин увидел в розыске ФБР угрозу своего похищения

Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что действия ФБР, которая объявила вознаграждение за информацию о нем, можно приравнивать к организации попытки похищения человека. Соответствующую жалобу бизнесмен подал в Следственный комитет России (СК), сообщила пресс-служба его компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

«Фактически органы государственной власти США (иностранного государства), объявив вознаграждение за содействие в моем задержании, преследуют цель похитить меня», — указал Пригожин.

Пригожин заявил о готовности заплатить ФБР $250 тыс. за материалы о себе
Политика
Евгений Пригожин

Бизнесмен отметил, что, назначив денежное вознаграждение за информацию о нем, ФБР побуждает других помочь его похищению. По мнению Пригожина, это угрожает его жизни. «Государственные органы США заявили неопределенному кругу лиц о предложении о заключении сделки (оферта) по содействию в незаконном лишении меня свободы. <...> Предложение выплаты вознаграждения <...> побуждает и мотивирует к моему похищению», — заявил бизнесмен.

Пригожин пошутил про планы Кадырова выдать его ФБР за $250 тыс.
Политика
Евгений Пригожин

По мнению Пригожина, действия директора ФБР Кристофера Рэйя согласованы с президентом США Джо Байденом, директором ЦРУ Уильямом Бернсом и министром юстиции США Мерриком Гарландом. Бизнесмен попросил СК возбудить против всех них уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению), п. «а» ч. 3 ст. 126 (похищение человека, организованное преступной группой), п. «в» ч. 3 ст. 127.1 (торговля людьми).

Пригожин добавил, что не совершал преступлений на территории России или других государств, а преследование американских властей политически мотивировано.

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РБК обратился за комментарием в пресс-службу СК.

ФБР назвала Пригожина в числе 13 россиян, которые объявлены в розыск за вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Бюро предложило вознаграждение в размере до $250 тыс. за сведения, которые помогут заключить бизнесмена под стражу. Пригожин также с декабря 2016 года находится под санкциями США.

Евгений Пригожин похищение США ФБР
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Пригожин заявил о готовности заплатить ФБР $250 тыс. за материалы о себе
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