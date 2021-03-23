Пекин выразил протест ЕС из-за новых санкций

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики выразило Евросоюзу решительный протест санкции, которые Брюссель ввел из-за «притеснения национального меньшинства уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте МИД КНР.

«Санкции ЕС против Китая, основанные на лжи и ложной информации о Синьцзяне, несовместимы с реальностью, беззаконны и необоснованны», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Китая Цинь Ган.

«Воля и решимость Китая защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития непоколебимы», — сказал китайский дипломат.

Он добавил, что КНР настаивает на том, чтобы Брюссель осознал свою неправоту и исправил допущенную ошибку. В противном, случае, по его словам, ЕС может столкнуться с серьезными последствиями.

На сайте ведомства также сообщается о вызове в МИД главы представительства ЕС в Пекине.