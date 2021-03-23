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Пекин выразил протест ЕС из-за новых санкций

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики выразило Евросоюзу решительный протест санкции, которые Брюссель ввел из-за «притеснения национального меньшинства уйгуров» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте МИД КНР.

«Санкции ЕС против Китая, основанные на лжи и ложной информации о Синьцзяне, несовместимы с реальностью, беззаконны и необоснованны», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел Китая Цинь Ган.

«Воля и решимость Китая защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития непоколебимы», — сказал китайский дипломат.

Он добавил, что КНР настаивает на том, чтобы Брюссель осознал свою неправоту и исправил допущенную ошибку. В противном, случае, по его словам, ЕС может столкнуться с серьезными последствиями.

На сайте ведомства также сообщается о вызове в МИД главы представительства ЕС в Пекине.

Китай ввел санкции против европейских граждан и организаций
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Вид на здание МИД КНР

22 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Китая, в том числе за преследование проживающих в стране мусульман-уйгуров.

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Правительство Китая ввело ввело ответные санкции в отношении парламентариев, ученых и политиков и юридических лиц ЕС за вмешательство во внутренние дела Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал санкции, который ввел Пекин, неприемлемыми. «Мы хотим, чтобы Китай участвовал в диалоге с Европейским союзом по правам человека, а не продолжал конфронтацию», — заявил он.

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санкции Китай ЕС Синьцзян-Уйгурский район права человека
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