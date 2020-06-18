Трамп подписал закон о санкциях из-за нарушения прав уйгуров в Китае

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий санкции в отношении китайский властей и организаций из-за нарушений прав мусульман-уйгуров в Китае. Законопроект размещен на портале законодательной информации США.

Согласно документу, под санкции могут попасть те лица и организации, которые несут ответственность за угнетение уйгуров. Закон предусматривает два вида ограничений — заморозку активов и визовые ограничения.

Кроме того, Конгресс должен получить отчет национальной разведки о политике китайского правительства в районе Синьцзян и масштабах принудительного труда мусульманских меньшинств в Китае, следует из документа.

Уйгуры — тюркский народ, проживающий в регионе Синьцзян-Уйгурский на территории Китая КНР, в основном исповедуют ислам. По оценке Организации Объединенных Наций (ООН), около 1 млн уйгуров в Китае находятся в лагерях «для идеологической обработки».