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Политика ,  
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Трамп подписал закон о санкциях из-за нарушения прав уйгуров в Китае

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий санкции в отношении китайский властей и организаций из-за нарушений прав мусульман-уйгуров в Китае. Законопроект размещен на портале законодательной информации США.

Согласно документу, под санкции могут попасть те лица и организации, которые несут ответственность за угнетение уйгуров. Закон предусматривает два вида ограничений — заморозку активов и визовые ограничения.

Кроме того, Конгресс должен получить отчет национальной разведки о политике китайского правительства в районе Синьцзян и масштабах принудительного труда мусульманских меньшинств в Китае, следует из документа.

В Китае отреагировали на введение санкций США из-за преследования уйгуров
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Уйгуры — тюркский народ, проживающий в регионе Синьцзян-Уйгурский на территории Китая КНР, в основном исповедуют ислам. По оценке Организации Объединенных Наций (ООН), около 1 млн уйгуров в Китае находятся в лагерях «для идеологической обработки».

Ранее США уже ввели санкции против 28 организаций из Китая в связи с преследованиями уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства. Ограничения касались экспорта и реэкспорта, а также предусматривали возможность отказа в лицензировании поставок.

В Китае в ответ на санкции заявили, что «в Синьцзяне нет так называемой проблемы прав человека», а обвинения Вашингтона представляют собой «надуманные предлоги для вмешательства».

Теги: Китай, США
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США ввели санкции против организаций из Китая из-за преследования уйгуров
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