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Политика ,  
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Госсекретарь США назвал геноцидом политику Китая в отношении уйгуров

Фото: China Daily / Reuters
Фото: China Daily / Reuters

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай совершил геноцид и преступления против человечности в отношении мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы американского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе госсекретаря заявили, что Помпео изучил документы о политике Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. На их основании госсекретарь сделал вывод, что геноцидом китайские власти занимались минимум с марта 2017 года.

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Фото:Abhishek N. Chinnappa / Reuters

«После детального изучения имеющихся фактов я выяснил, что КНР под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершила геноцид против уйгуров, которые в большинстве своем мусульмане, а также других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», — сказал Помпео.

В июне прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ввел санкции в отношении китайских властей из-за нарушения прав уйгуров. В санкционный список американское руководство заносит те лица и организации, которые ответственны за ущемление прав представителей этой национальности. Нарушителям замораживают активы на территории США и вводят против них визовые ограничения.

В китайском МИДе это решение назвали грубым вмешательством во внутренние дела страны. Такие меры противоречат нормам международного права, считают в КНР.

В августе 2018 года в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в Китае существуют лагеря для миллионов представителей национальных меньшинств. Среди них более 1 млн уйгуров, которых содержат в местах, напоминающих лагеря для интернированных лиц, пояснил член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Гэй Макдугалл. Еще 2 млн представителей мусульманских меньшинств направляют в «политические лагеря для идеологической обработки», добавил Макдугалл.

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В том же году о содержании мусульман-уйгуров в лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР заявил телеканал CNN. Речь шла о не менее 120 тыс. человек.

Синьцзян-Уйгурский район КНР Майк Помпео Дональд Трамп госсекретарь Китай США
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