Госсекретарь США назвал геноцидом политику Китая в отношении уйгуров

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай совершил геноцид и преступления против человечности в отношении мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы американского внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе госсекретаря заявили, что Помпео изучил документы о политике Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. На их основании госсекретарь сделал вывод, что геноцидом китайские власти занимались минимум с марта 2017 года.

«После детального изучения имеющихся фактов я выяснил, что КНР под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершила геноцид против уйгуров, которые в большинстве своем мусульмане, а также других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», — сказал Помпео.

В июне прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ввел санкции в отношении китайских властей из-за нарушения прав уйгуров. В санкционный список американское руководство заносит те лица и организации, которые ответственны за ущемление прав представителей этой национальности. Нарушителям замораживают активы на территории США и вводят против них визовые ограничения.