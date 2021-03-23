ЕР исключила Белозерцева из президиума пензенского отделения на сайте

«Единая Россия» удалила на своем сайте из числа членов президиума пензенского регионального отделения партии имя арестованного по обвинению в коррупции губернатора Ивана Белозерцева. На это обратило внимание «РИА Новости».

Имя Белозерцева удалено из списка накануне. При этом биография Белозерцева на сайте партии доступна. Ранее «Единая Россия» приостановила членство пензенского губернатора в партии.

Басманный районный суд Москвы арестовал Белозерцева на два месяца, до 20 мая.

Его задержали 21 марта и в тот же день доставили в Москву, где предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Кроме него суд заключил под стражу заместителя директора представительства правительства Пензенской области Федора Федотова, водителя представительства Геннадия Маркова, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, а также жену главы фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля Евгению. Самого Шпигеля госпитализировали из зала суда, в связи с чем суд продлил срок его задержания до вечера 23 марта.